Bodrum'da bıçaklanan yabancı uyruklu kişi ağır yaralandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan yabancı uyruklu kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Şubat 2022 21:26
Ortakent Mahallesi'ndeki bir apart önüne gelen N.Ş. ile Suudi Arabistan uyruklu M.A.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.Ş, bıçakla M.A.Ç'yi yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan M.A.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
N.Ş, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız