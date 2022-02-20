Hatay'da metruk evde çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan söndürüldü
Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 katlı metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Şubat 2022 22:14
Karali Bölüğü Mahallesi Ertuğrul Sokak'ta bulunan metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle çevre binalara sıçramadan söndürüldü.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız