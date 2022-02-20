Haluk Levent: Migros işçileri için arabulucu oldum, tüm sorunlar çözüldü
Haluk Levent, sosyal medya hesabından yayımladığı bir mesajla Migros işçileri ile taşeron firma arasında anlaşmanın sağlandığını duyurdu.
Eklenme : 20 Şubat 2022 22:16
Sanatçı Haluk Levent, Migros işçileri ile taşeron firma arasında uzlaşma sağlandığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıkladı.
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Levent'in sosyal medya hesabından "Haluk abiden sizlere mesaj var. "Canlarım! Geçen yıl Migros işçileri için arabulucu olmuştum. Çözüme kavuşmuştu. Son 9 gündür hem sendika hem taşeron firma ile görüşmem sürüyordu. Son görüşmeyi Ahbap derneğinde yaptık(8 saat sürdü) Ve tüm sorunlar çözüldü. Bilginize" paylaşımı yapıldı.