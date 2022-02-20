Afyonkarahisar'da silahlı saldırıda 76 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 76 yaşındaki kişi uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Şubat 2022 23:17
Orhaniye köyünde bankta arkadaşlarıyla sohbet eden Ramazan Ayvalı'nın yanına gelen Ali A. (61), av tüfeğiyle ateş etti.
Göğsünden vurulan Ayvalı, kaldırıldığı Çay Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Saldırının ardından kaçan Ali A. jandarma ekiplerince yakalandı.???????Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız