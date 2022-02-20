Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Şubat 2022 23:33
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.47'de Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 29,26 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 39,71 kilometre mesafede olduğu belirlendi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız