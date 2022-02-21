İç kesimlerde sıcaklık 2 ila 4 derece artacak - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve güneydoğusu ile Balıkesir, Bursa, Çankırı, Konya, Karaman, Kayseri, Yozgat, Sivas, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

RÜZGAR: Genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Hatay çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.