PKK'da 'görünmez yazı' ile haberleşme: Yöntemlerden sadece biri

Mürekkebi boşaltılan kaleme çamaşır suyu, limon suyu ve soğan suyu dolduruluyor. Bu kalemle yazılan talimat, buhara tutulunca okunuyor.



Cezaevine düşen teröristlerin kendi aralarında ve dışarıdaki örgüt üyeleriyle nasıl irtibat kurdukları deşifre oldu. Teröristlerin avukatlar, not kağıtları, görünmez yazı, sevk sırasındaki görüşmeler ve kitaplara yazılan notlar üzerinden birbirleriyle irtibat kurduğu tespit edildi. Yeni Şafak'ın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre; terör örgütüyle cezaevindeki üyeleri arasındaki haberleşmede kilit rolü avukatlar oynuyor. Avukatlar sık sık görüş gerçekleştirerek örgütün talimatlarını içeriye, mahkumların taleplerini de dışarıya taşıyor.

NOT KAĞIDI, ŞİFRELİ DİL

Not kağıtlarıyla haberleşme ise diğer yaygın yöntem. Örgüt üyeleri talep ve talimatlarını ince uçlu kalemlerle kağıt, pelur kağıt, tuvalet kağıdı, peçete gibi materyallere yazıyor. Katlanarak iyice küçültülen bu notlar, vücudun değişik bölgelerine saklanıyor. Koşullar uygun olduğunda muhatabına iletiliyor. Ele geçmeleri durumunda sıkıntı olabileceği için metinlerde şifreli kelimeler kullanılıyor. Son olarak örgüte müzahir STK'lardan birisi olan DİAYDER'e ilişkin soruşturmada, teröristlerin birbirleriyle şifreli kelimeler kullanarak haberleştikleri bilgisine de ulaşılmıştı.

Daha önce de örgüt talimatlarının ayakkabı tabanı içinde cezaevindeki teröristlere ulaştırıldığı ortaya çıkmıştı.





LİMON SUYUYLA YAZIYORLAR

Görünmez yazı da güvenlik güçlerinin radarına takılan haberleşme yöntemlerinden birisi. Bu yöntemde de özellikle bazı marka kalemlerin içindeki mürekkep boşaltılıp yerine çamaşır suyu, soğan suyu veya limon suyu dolduruluyor. Sayfanın bir yüzüne normal kalemle yasa dışı olmayan yazılar yazılıyor. Diğer yüzüne ise içinde çamaşır suyu, limon suyu ve soğan suyu konulmuş kalemle görünmez şekilde talimat ve talepler yazılıyor. Muhatabı mektubu alınca sayfanın okunmayan yüzünü buhara tutuyor. Bu işlemle birlikte görünmez yazı okunur hale geliyor. Hastane sevkleri sırasında yapılan görüşmeler, kitap kenarlarına yazılan küçük notlar, ayakkabı ve kıyafetlere gizlenen notlar da yine örgüt üyeleri tarafından haberleşmede sıkça kullanılıyor.



Şahin Şen