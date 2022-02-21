Mobilya fiyatı uçtu evlenenin işi zor

Mobilya sektöründe son yılların en büyük zam furyası yaşanıyor. Birçok üründe fiyatlar, geçen yıla göre iki kat artmış durumda. Ham madde arzında yaşanan sorun VE girdi maliyetlerindeki artış vatandaşa doğrudan yansıyor. Mobilyanın temel ham maddesini oluşturan MDF fiyatları ve arzı da, üretimi ve zamları tetikliyor. Geçen yıl plakası 180 lira olan MDF, bugün 370 liraya yükselmiş durumda. Bu fiyat, 2020 yılında ise 140 lira civarındaydı. Sektör temsilcileri; MDF üreticilerinin özellikle Çin'e ihracata yöneldiğini ve yerli üreticiye hammadde tedarikine yanaşmadığını belirtiyor. Öte yandan üretimde kullanılan tüm ürünlerde yaşanan yükselişler, mobilyadaki artışın bir başka sebebi...

TEDARİK SIKINTISI DA VAR

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, gazetemize, sektörde yaşanan son durumu değerlendirdi. Güleç, "Mobilyanın en temel maddesini oluşturan MDF fiyatları geçen yıla göre iki katına çıktı. Ayrıca ihracata olan ilginin artması, yerli üreticinin MDF bulmasını zorlaştırdı. MDF üretimini yüzde 70'lik kısmı yurt dışına ihraç edilir oldu. Bu da yerli mobilya üreticilerini zor durumda bıraktı. Yani MDF fiyat artışlarının yanında arz sorunu da yaşamaya başladık" dedi. Fiyatlardaki artışın yalnızca MDF ile ilgili olmadığını da söyleyen Güleç, "Sunta, yonga, sünger demir, çelik, cam, deri gibi üretimde kullanılan her ürüne en az yüzde 50 zam geldi. Bir de bunun üzerine elektrik, akaryakıt ve işçilik maliyetleri de eklenince, mobilya fiyatlarında ciddi anlamda artış kaçınılmaz oldu" diye konuştu.

ÖNCE BİNDİRİM SONRA İNDİRİM!

Öte yandan bazı markaların tüketiciyi yanıltmaya yönelik kampanyalar düzenlediğini aktaran Ahmet Güleç, "Birçok sektörde bu durum yaşanıyor. Ancak mobilya bunun en fazla hissedildiği alan. Maliyetlerin bu kadar arttığı durumda 'yüzde 50-70 indirim' sunulması mümkün değil. En fazla yüzde 5-10 indirim yapılabilir. Bunu yapan markalar, tüketiciyi yanıltmaya yönelik hareketlerde bulunuyor. Yani önce bindirim sonra indirim yapılıyor. Müşteri de haklı olarak sektörden soğuyor" dedi.

KAAN ZENGİNLİ