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'Cin çıkarma' bahaneli tecavüz!

Kendisini 'Bio enerji uzmanı' ve 'Yaşam koçu' olarak tanıtarak psikolojik yardım almak isteyen kadınları 'cin çıkarma' bahanesiyle zorla ilişkiye giren büyücü Bahadır Koyuncu eşi ve yardımcısına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. "Nitelikli cinsel saldırı", "Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 15 yıldan 84 yıla kadar hapis cezası istenen sözde bio enerji uzmanı Koyuncu'nun dijital arşivinden 2 bine yakın müstehcen fotoğraf ve video çıktı. Koyuncu'nun yanına gelen kadınları soyarak, 'sizde büyü var', 'cinleri çıkarmamız lazım' diyerek cinsel saldırıda bulunduğu belirlendi.

Eklenme : 21 Şubat 2022 08:24
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'Cin çıkarma' bahaneli tecavüz!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kendisini 'Yaşam koçu' ve 'Bio enerji uzmanı' olarak tanıtarak, yardım almak için gelen kadınları 'cin çıkarma' bahanesiyle taciz edip, cinsel ilişkiye zorlayan Bahadır Koyuncu, eşi Şirin Koyuncu ve yardımcıları Abdullah Çil hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede tutuklu Bahadır Koyuncu'nun "nitelikli cinsel saldırı", "Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 15 yıldan 84 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Adli kontrolle serbest bulunan Koyuncu'nun eşi Şirin Koyuncu ve yardımcıları Abdullah Çil'in de ise "Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 12 yıldan 40 yıla kadar, hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Hazal Y., Dilara İ., Özlem D. ve Yağmur A. ise mağdur olarak iddianamede yer aldı. Geçtiğimiz Eylül ayında yapılan operasyonda Bahadır Koyuncu tutuklanırken, eşi ve yardımcısı ise adli kontrolle serbest kalmıştı.

BİNLERCE LİRA PARA ALDI

Şirin Koyuncu'nun da eşiyle birlikte hareket ettiği vurgulanan iddianameye göre, Muğla Seydikemer'de bulunan evlerine gelen kadınlara, 'sizde büyü var', 'cinleri çıkarmamız lazım' diyerek sözde dini seanslar düzenlediler. Bahadır Koyuncu bu sözde dini seanslar karşılığında mağdur kadınlardan para aldı. Belirlemelere göre Bahadır Koyuncu, mağdur Dilara İ.'den 300 lira ücret alarak birden fazla cinsel ilişkiye girdi. Hazal Y.'den para almadığı ancak cinsel saldırıda bulunduğu, Yağmur A.'dan ise 3 bin 600 lira para aldığı, Özlem D.'den ise 5 bin lira para aldığı saptandı. Evde yapılan aramalarda, dini seanslarda kullanılan öküz boynuzu, kaplumbağa kabukları ele geçirildi.

YARDIMCISINA DEPOLATTIRDI

Hazırlanan iddianamenin detaylarında ise kendisine 'yaşam koçu', 'medyum', 'hoca' olarak tanıtan Bahadır Koyuncu'nun mağdur kadınları nasıl etki altına aldığı ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. İddianameye göre, cinsel birlikteliğe girmeye zorlanan mağdur kadınlar Koyuncu'nun talimatıyla yardımcısı Abdullah Çil tarafından Fethiye'den alınarak Bahadır Koyuncu'nun ikametine getirildi. Bahadır Koyuncu, sözde 'dini seans' sırasında cinsel birliktelik yaşadıkları esnada çekmiş olduğu fotoğrafları hem kendi dijital arşivinde hem de Abdullah Çil'in telefonunda depoladı.

2 BİNE YAKIN VİDEO VE FOTOĞRAF ARŞİVİ BULUNDU

Koyuncu'ya ait bir hard diskte yapılan incelemelerde 727 adet erkek ve kadınlara ait fotoğraf ve video bulundu. Sadece bir klasörde 833 adet çeşitli kadınların cinsel içerikli fotoğraf ve videolarına rastlandı. Bu videolar arasında mağdur kadınlarla çekilen görüntülerde bulundu. Bazı videolarda Koyuncu'nun mağdur kadınları soyarak üzerlerine kalemle figürler çizip cinsel ilişkiye girdiği saptandı.

ÜZERLERİNİ ÇIKARTTIRDI SİMGE VE SEMBOLLER YAZDI

Bahadır Koyuncu'nun dijital materyallerinden çıkan bilgilere göre; eve gelen mağdur kadınların üzerlerini çıkartmalarını sağlayarak çıplak vücutları üzerinde simge ve semboller yazdığı saptandı. Sonrasında ise cin çıkartma bahaneleri ile dini duygularını istismar etmek suretiyle cinsel saldırıda bulundu.

UYGUNSUZ VİDEOLARI ARŞİVLEDİ

Bu esnada ise kadınların uygunsuz fotoğraf ve videolarını çekerek arşivledi. Koyuncu ifadesinde kadınların rızalarının bulunduğunu beyan etti ancak, mağdur kadınların vazgeçmek istediklerinde ise başlarına kötü şeyler geleceğini söyleyerek tehditlerde bulunduğu saptandı.

VİDEOLAR FANTEZİ AMAÇLIYDI

Bahadır Koyuncu ifadesinde ise "Yaşam koçu danışmanlığı yapıyorum. Bu danışmanlık hizmeti içerisinde bio enerji sertifikası ile psikologların tedavi edemediği şahısları temas etmeden uzaktan eğitiyorum. Cinsel ilişkiye girdiğim iddiaları asılsız. Gelenlerin rızaları dahilinde fotoğraflarını çektim ama videolarını çekmedim. Arşivimde bulunan videolardaki cinsel ilişkilere ait kadınlar, para karşılığı birlikte olduğum kadınlardır. Videolar fantezi amaçlıydı" dedi.

MUSTAFA SAİT ÖZKAN

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