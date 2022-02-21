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Afrika'nın gururuna Türk damgası! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Erdoğan'ın, Afrika'nın dört bir yanına yaptığı ziyaretler Türk iş insanlarına cesaret ve yeni iş imkanları kazandırdı. Bu yıl, Afrika Uluslar kupasında şampiyon olan Senegal'in dünya standartlarına sahip stadyumunu bir Türk firması başkent Dakar'da inşa etti. 50 bin kişilik olimpik stadın resmi açılışını yarın Başkan Erdoğan ile Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall birlikte yapacak.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 21 Şubat 2022 09:00
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Afrika'nın gururuna Türk damgası! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Başkan Erdoğan'ın "kazan-kazan" stratejisiyle Afrika'ya yaklaşımı ve "Biz buraya doğal kaynaklarınız altın, elmas veya petrolünüz için gelmiyoruz. Biz birlikte kalkınmayı esas alıyoruz" söylemi Afrika'nın her ülkesinde karşılık buldu.

Kıtada, stratejik üstünlük kazanan Çin'e karşı, Türkiye'nin varlığı Batı dünyasının da ilgi ve dikkatini çekti. Afrika'da ise Türk Şirketleri için "Çin kadar ucuz Avrupalı kadar kaliteli "değerlendirmesi yapılmaya başlandı.

ERDOĞAN YOLU AÇTI, TÜRK FİRMALARI BAŞARDI

Afrika Kupasında Mısır'ı yenerek şampiyon olan Senegal'a gurur veren uluslar arası standarta sahip 50 bin kişi kapasiteli Senegal Ulusal Stadyumu,Türk firması Summa İnşaat tarafından pandemi şartlarına rağmen 17 ay gibi kısa sürede bitirildi.

Temelinin 2020 yılı Şubat ayında yapılmasının ardından Mart ayında dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle 6 ay çalışma yapılamayan stadyumun her türlü lojistik, tedarik zorluklarına karşın 17 ay gibi kısa bir sürede inşa edilmesi uluslararası müteahhitlik literatürüne girmesi gereken örnek bir başarı hikayesi olarak nitelendiriliyor.

DÖRT DÖRTLÜK ÖZELLİKLERE SAHİP

Şantiyede yüzde yetmişi Senegalli yüzde otuzu Türk olmak üzere 2500 kişi istihdam edildiği projenin tamamı için 1.450 konteyner sevkiyatı, 3 kargo uçağı nakliyesi ile gerçekleştirildi. Tüm Mimarlık ve Mühendislik disiplinlerinin Türk firmalar liderliğinde gerçekleştiği inşaatta 155yerel firma haricinde 349 Türk tedarikçi ve 8 uluslar arası firma ile çalışıldı.

KOMPLEKS İÇİNDE TELEVİZYON STÜDYOLARI

Stadyum Kompleksinde 4,5 hektar üzerinde kurulu 8 kulvarlı 400 metrelik atletizm pisti, iki adet antrenman sahası, 2000 kişilik bir tribün de inşa edildi.13,5 hektarlık bir alan üzerine kurulan Stadyum kompleksi içinde 67 bin 800 metrekarelik kısmı üzerinde 20 bin metrekare kapalı bölüm yer alıyor.

Maç öncesi ve sonrası konferanslar için 244 kişilik basın konferans salonuna da yer verilen stadyumda, antrenörler ve gazeteciler için simultane tercüme sistemi, tam donanımlı 4 TV stüdyosu ile 293 kişilik bir toplu basın odası da hizmet verecek.

TÜRKİYE'NİN ALTIN GOLÜ

Türkiye'nin, Dünya kupasında Senegal'le unutulmayacak bir anısı bulunuyor.2002 yılında yapılan Dünya Kupası'nda Türkiye Senegal'ı altın golle yenerek yarı finale yükselmişti.

ERDEM ANILAN

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