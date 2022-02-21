Vatandaşlardan belediye ekiplerine 'ben hakimim ağzınıza s. sizin'

İstanbul Bakırköy'e bağlı Yeşilköy mevkiinde sahil kenarında dolaşan başıboş sokak köpeklerinin, aralarında avukatın da olduğu söylenen birkaç vatandaşa saldırdığı iddia edildi. Köpekler için şikayette bulunan vatandaşlar belediye ekiplerine haber vererek köpeklerin toplanmasını talep etti.

Belediye ekiplerinin köpekleri toplaması ile başlayan arbedede bir vatandaşın çirkin sözleri gündem oldu. Sosyal medyada yayılan bu video binlerce tepki mesajları ile etkileşim aldı.

Bir vatandaş da hayvanın durup dururken ısırmayacağını söyleyerek ısırılan vatandaşı suçladı.