Okuduğu kitap hayatını değiştirdi! Bu evden 4 yıldır hiç çöp çıkmadı

Dünyada her yıl 1.3 milyar, Türkiye'de ise ortalama 26 milyon ton gıda israf ediliyor. Türkiye İsrafi Önleme Vakfı'nın 2020 raporuna göre Türkiye'nin yıllık gıda israfı ortalama 4 milyar euro'ya denk geliyor.

Doğal kaynakların hızla tükenmesi, iklim krizi, global çapta yaşanan ekonomik kriz insanlığa "İsrafa dur de" çağrısı yapıyor. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan isimlerden biri de Ankara'da yaşayan Ceren Özcan Tatar. İnanması güç olsa da Tatar'ın evinden tam 4 yıldan bu yana hiç çöp çıkmadı.

İhtiyacı dışında alışveriş yapmayan 31 yaşındaki Ceren Özcan Tatar, kalan yemek artıklarını evde oluşturduğu küçük bir atık istasyonunda oldukça verimli gübreye dönüştürüyor. Çekirdeklerden tohum üreten Tatar, plastik ambalajlarla 2018'de vedalaşmış. Tatar, temizlik ve gıda malzemelerini açık ürün satan yerlerden satın alıyor, alışverişlerde kendi kaplarını kullanıyor.

Kendi düğün töreninde bile bir hiçbir atık madde kullanmamış. Nikah şekeri yerine küçük cam tüplere bitki çayı doldurup davetlilere dağıtmış. Davetiyesi tamamen dönüştürülebir kağıttan kendi elleriyle hazırlamış, içine bir de tohum iliştirmiş. Gelin aksesuarlarının tamamı doğadan.

BİR KİTAP OKUDU HAYATI DEĞİŞTİ

Şehir plancısı olan Ceren Özcan Tatar'ın "Çöpsüz" hayatı 2018'de başlamış. Ünlü Japon düzenleme uzmanı ve yazar Marie Kondo'nun "Derle, Topla, Rahatla" kitabını okuduktan sonra hayatındaki bütün "Çöpleri" çıkarmış ve ihtiyacı dışında hiçbir şeyi evine sokmamış.

"Atkısız Yaşam" isimli bir kitap da yazan Tatar, evinde 2 adet 5 litrelik kovalardan bir atık istasyonu kurmuş. Günlük organik çöplerini burada biriktirerek gübre oluşturuyor. Bokashi kompostu denilen yöntemle aslında atık gıdaların turşusunu kuruyor.

Kovaya konan yemek artıklarının üzerine eklediği bazı mikroorganizmalarla bu atıklar fermantasyona uğruyor ve doğal gübreye dönüşüyor. Tatar bitkiler için çok faydalı olan bu yüzde yüz doğal gübreyi bahçeye, toprağa ekiyor.

Atıksız yaşamın sanıldığı kadar zor olmadığını kaydeden Tatar, bu yaşam biçimini, "ihtiyacın olmayanı reddet, azaltmak, evde hiçbir şeyi stoklama, kompost yapma ve geri dönüşüm" olarak 5 adımda uygulanabileceğini belirtti.

CEYDA KARAASLAN