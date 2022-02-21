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Oyuncu Osman Cavcı'nın yarışmada elendiği soru şaşkına çevirdi

ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına, bu hafta Zampara Seyfettin filmiyle bilinen oyuncu Osman Cavcı katıldı. 60 yaşındaki Osman Cavcı, yeni haliyle dikkat zerine çekerken elendiği soru şaşkınlık yarattı. Hababam Sınıfı sorusunda elenen Cavcı, yarışmaya 30 bin liralık ödülle veda etti.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 21 Şubat 2022 08:47
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1995 yılında yayınlanan Zampara Seyfettin filmiyle üne kavuşan Osman Cavcı, katıldığı Kim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dikkatleri üzerine çekti.

UZUN SÜRE SONRA ORTAYA ÇIKTI

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışma programıyla yeniden ortaya çıkan 60 yaşındaki Osman Cavcı, son haliyle herkesi şaşırttı. Ancak Cavcı'ya yöneltilen bir soru seyircileri daha fazla dumura uğrattı.

30 BİN LİRA ÖDÜLLE AYRILDI

"Tosun Paşa filminde Hababam Sınıfı film serisinde hangi dersin öğretmeni olan bir karakter yer almamıştır?" sorusunda çift cevap jokeri hakkını kullanan Cavcı, felsefe ve fizik şıklarını seçti. Ancak 100 bin TL'lik sorunun doğru yanıtı ise tarih çıktı. Böyle Osman Cavcı, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından 30 bin TL para ödülü ile ayrıldı.

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