Emniyetten uyarı: Dolandırıcılara inanmayın!
Emniyet Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından vatandaşları telefon dolancılarına karşı uyardı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 21 Şubat 2022 08:58
Emniyet Genel Müdürlüğü paylaşımında: Telefon hattınız ve banka hesaplarınız terör örgütleri tarafından kullanılıyori bu örgütler tarafından banka hesaplarınız boşaltılacak diyenlere İNANMAYIN! uyarısında bulundu
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Telefon dolandırıcılarına İNANMAYIN️ pic.twitter.com/Crt8fZP4HhTürk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) February 21, 2022