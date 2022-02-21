HES kodu olmayan yolcuyu almadı saldırıya uğradı

Eskişehir'de bir kadın, kartsız bir şekilde belediye otobüsüne binmeye çalıştı. Şoförse, HES kodu olmadığı için almak istemedi.

Tartışma sürerken kadın bir kişiyi telefonla aradı. Çok geçmeden olay yerine gelen bir adam tartışmaya dahil oldu. Ardından belindeki bıçağı çıkarıp saldırmaya başladı.

Belediye otobüsü şoförü, bacağı ve karnından üç bıçak darbesi aldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Şoförün tedavisi sürerken saldırıdan sonra kaçan kişi bir süre sonra polise teslim oldu