Melih Gökçek: Ankara'yı Özhaseki yüzünden kaybettik

Ankara Masası TV'de gündeme dair açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, yerel seçimlerde Ankara'nın kendisi yerine aday gösterilen Mehmet Özhaseki'nin hataları yüzünden kaybedildiğini savundu.

Programda Özhaseki'nin seçimi kazanması için elinden geleni yaptığını öne süren Gökçek, "AK Parti'yi alamazlardı. Tamamen bizim hatalarımız. Özhaseki aday oldu. Kendisine o zaman ben dedim ki '7 puan alttasın sana 6 maddelik bir strateji çiziyorum bunların toplamı 15 puan. Bunlardan sadece 4 puan alırsan 1 puan öne geçeceksin' dedim. Ama dediğimi yapmadı ve 4 puan farkla Ankara'yı kaybetti" dedi.

Gökçek, ""Bugün ben Mansur'la karşı karşıya geleyim ezer ezer atarım" diye konuştu.