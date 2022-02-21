Diyarbakır'da metruk evin çöken duvarının altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde metruk evin çöken duvarının altında kalan 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Şubat 2022 09:47
Yeşil Mahallesi'ndeki metruk eve giren Mert Davulcu, çöken duvarın altında kaldı.
Yakınları tarafından Çınar Devlet Hastanesi'ne götürülen Davulcu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Çocuğun cenazesi Eski Mahalle'deki mezarlıkta toprağa verildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız