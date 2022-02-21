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Sağlık çalışanları bitmeyen şiddete karşı kick boks öğreniyor

İzmir'de sağlık çalışanları, şiddete karşı kendilerini korumak için kick boksa başladı. Türkiye Kick Boks Milli Takım Antrenörü Berkan Günerli, sağlık çalışanı 10 öğrencisi olduğunu söyledi. Aile hekimi olarak görev yapan Mehmet Sinan Sarıçiçek tıp fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi ağabeyi Taylan Sarıçiçek (28) ile kick boska başladıklarını belirterek "Sağlık çalışanlarına şiddet ne yazık ki çok fazla" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 21 Şubat 2022 10:32
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Türkiye Kick Boks Milli Takım Antrenörü Berkan Günerli, pandemi döneminde sağlıkçıların bir savunma sporu olan kick boksa ilgisinin arttığını söyledi. Günerli, sağlık çalışanı 10 öğrencisi olduğunu kaydetti.

Sayıdaki artışın son dönemde sağlık çalışanlarına yönelik şiddetten kaynaklandığını ifade eden Günerli, "Kendilerini savunmak için bu sporu tercih ediyorlar. Kick boks gündemde olan bir spor. Savunma sanatı en aktif olan spor dalıdır.

Doktorlar da bu yüzden tercih ediyor. Olaylar, farklı boyutlara gelmeden sağlıkçılarımızın da kendilerini savunabilmeleri gerekir. Bizim canımız onlara emanet. Onların kıymetini bilmeliyiz" dedi.

'İNŞALLAH İHTİYACIM OLMAZ'

Yaklaşık 5 aydır tıp fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi ağabeyi Taylan Sarıçiçek ile kick boks öğrenmeye başladığını dile getiren Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde aile hekimi Mehmet Sinan Sarıçiçek (27), "Dövüş sporunu kendimi savunmak için bir aktivite olarak düşündüm. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle bu spora başladım.

Eskiden beri bir dövüş sporuyla ilgilenmeyi düşünüyordum ancak son dönemlerde daha da artan şiddet olaylarının ardından kendimi savunmak için bir aktivite olarak düşündüm. Kendimi korumak için başladığımı söyleyebilirim. Ringe çıkmak gibi bir düşüncem yok. Abimle birlikte geldik. Kendimizi savunmak için devam etmeyi düşünüyoruz. Antrenman sıklığını azalttım.

Çünkü kick boks göründüğünden daha zor ve kondisyon istiyor. Şimdiye kadar bir şiddet olayıyla burun buruna gelmedim. Genelde ortalığı sakinleştirmekten yanayım. İnşallah o raddeye gelmem ve buna ihtiyacım olmaz" diye konuştu.

'ŞİDDET OLAYLARI UMUTSUZLUĞA SÜRÜKLÜYOR'

Hem sağlıklı yaşamak hem de şiddet olaylarına karşı kendilerini savunmak amacıyla kick boksa yöneldiklerini belirten Taylan Sarıçiçek de şöyle konuştu:"Kendimizi savunma açısından bir istek duyduğumuz için özellikle kick boksa yöneldik. Şiddete maruz kalmak ve bunları duymak, çok üzücü. Sonuçta çok büyük bir emek var. Bütün sağlık çalışanları insanlara faydalı olmak için çabalarken, bunun karşısında böyle tatsız olaylarla karşılaşmak hem mesleki anlamda insanı umutsuzluğa sürüklüyor hem de biraz hayal kırıklığına neden oluyor."

'KENDİMİZİ SAVUNMA İHTİYACI HİSSEDEBİLİYORUZ'

İzmir'de 6 yıldır eczacı olarak çalışan Mehmet Taylan Aras (30) ise kick boksa ilgi duyan sağlık çalışanlarından biri olduğunu belirterek ön yargılarına karşın spora başladığını ifade etti. Aras, şunları söyledi:"Bu spor, sert olduğu için sakatlanmaktan çekiniyordum. Fakat başladıktan sonra bunun doğru olmadığını gördüm. Profesyonel yapmayınca sakatlanma riski azalıyor. Bedenimi korumaya ihtiyaç duymuyordum. Ama son zamanlarda durum biraz değişti. Hem hastanedeki doktor arkadaşlarımız olsun hem serbest eczacılar olarak hasta ve hasta yakınlarına karşı kendimizi savunma ihtiyacı hissedebiliyoruz. Muhatap olduğumuz insanlar genelde mutsuz olduğu için, istenmeyen hadiseler yaşanabiliyor."

'HER ANTRENMANDAN SONRA GÜÇLENİYORUM'

Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'nde acil tıp uzmanı olarak çalışan iki çocuk babası Mustafa Küçük (37) de yaşam şeklini değiştirmek için bu spora merak sardığını anlattı. Geçen yılın sonlarına doğru Covid-19 geçiren ve pilates yapmaya başlayan Küçük, "Hangi sporu yapmam gerektiğini düşünürken kick boks yapmaya karar verdim. Ancak maç yapmak ile antrenman yapmak arasında fark var. Hiç maç yapmadığım için kimseyi yaralamadım ve yaralanmadım" dedi. Kendini savunmaktan öte kondisyon arttırıcı spor olduğu için kick boksu tercih ettiğini kaydeden Küçük, haftada iki kez antrenman yaptığını belirterek "Bu sporu sevdim. Her antrenmandan sonra daha güçlendiğimi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

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