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Eskişehir'de cezaevinde kendini astı! İntihar etmeden önce her şeyi anlatmış

ESKİŞEHİR'de 41 yaşındaki 2 çocuk annesi Beyhan Biçer, evinin altındaki bodrum katında asılı vaziyette ölü bulundu. Soruşturma kapsamında tutuklanan Beyhan Biçer'in eşi Ercan Biçer, cezaevindeyken avukatına cinayeti itiraf ederek yaşamına son verdi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 21 Şubat 2022 10:35
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Eskişehir'de cezaevinde kendini astı! İntihar etmeden önce her şeyi anlatmış

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Kozlubel Mahallesi'nde 26 Ağustos 2020'de gerçekleşti. 41 yaşındaki 2 çocuk annesi Beyhan Biçer, eşi ve oğlu tarafından evinin kilerinde asılı vaziyette ölü bulundu. Olay yerinde bulunan ve 'Ben ölmek istiyorum. Bu yükle daha fazla yaşamak istemiyorum. Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazan intihar notundaki el yazısı, evde bulunan pasta tarifi yazılı defterle karşılaştırıldı. Karşılaştırma sonucunda nottaki el yazısının Beyhan Biçer'e ait olduğu tespit edildi.

İntihar notunda eşi Ercan Biçer (47) ve oğlu Caner Biçer'in (21) parmak izlerine de rastlandı. İntihar notundaki parmak izi ve çelişkili ifadeler baba ile oğlunu şüpheli yaptı İlk belirlemelere göre intihar olarak değerlendirilen olayla ilgili, cinayet şüphesi üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Notta parmak izlerinin bulunması ve olay günü jandarmaya verdiği ifadelerdeki çelişki üzerine, koca Ercan Biçer ve oğlu Caner Biçer soruşturmaya şüpheli olarak dahil edildi.

"İnşallah açık verecek bir şey konuşmamışımdır"

Soruşturma kapsamında baba Ercan Biçer ve oğlu Caner Biçer'in telefon görüşmeleri Eskişehir 2. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla takibe alındı. Ercan Biçer'in 15 Mart 2021 tarihinde arkadaşı ve akrabaları ile yaptığı telefon görüşmelerinde, eşini öldürdüğü ile ilgili imalarda bulunduğu kaydedildi. Ercan Biçer'in yeğeni ile olan telefon görüşmesinde, "İnşallah açık verecek bir şey konuşmamışımdır. Böyle şüpheleri üzerime çekecek bayağı şey yaptım ama" ifadelerini kullandığı tespit edildi.

"Kanıt yok"

Ercan Biçer'in çocukluk arkadaşı H.Y. ile yaptığı telefon görüşmesinde, H.Y.'nin "Kendine güveniyorsun abi, temiz iş yapmışsın yani" demesi üzerine Ercan Biçer'in "Kanıt yok" ifadeleri dinlemeye takıldı.

'Eşi kasten öldürmek' suçundan tutuklandı

Telefon görüşmesi kayıtlarının yanı sıra Beyhan Biçer'in eşarp ve elbisesi üzerinde Ercan ve Caner Biçer'in karışım halinde DNA örneklerine rastlanmasının üzerine yeniden gözaltına alınan Ercan Biçer, 'eşi kasten öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Baba ve oğul için ağırlaştırılmış müebbet istendi

Olayın şüphelileri Ercan Biçer ve Caner Biçer hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu yargılanan Ercan Biçer hakkında 'eşi kasten öldürmek' ve tutuksuz yargılanan Caner Biçer hakkında 'üstsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianame Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Duruşmadan önce cezaevinde intihar etti

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanık Caner Biçer, aile yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti olaya ilişkin tanık beyanlarını dinledi. Davanın duruşmasından önce sanık Ercan Biçer'in geçen Eylül ayında tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ettiği öğrenildi.

"İntihar etmeden önce Beyhan Biçer'i kendisinin öldürdüğünü, oğlunun olaya dahil olmadığını söyledi"

Tanık olarak da davada yer alan Biçer'in avukatı M.N.E. beyanında, "Ercan Biçer benim dava dolayısıyla müvekkilimdi. İntihar etmeden önce kendisiyle yaptığım görüşmede Beyhan Biçer'i kendisinin öldürdüğünü Caner Biçer'in bu olaya dahil olmadığını söyledi. Öldürme sebebi olarak da maktul Beyhan Biçer'in kendisini bir başkasıyla aldattığı için yaptığını söyledi. Bana olayı samimi itiraf etmesi halinde neticenin ne olacağını sordu. Ben de kendisine haksız tahrik indiriminden ve iyi hal indiriminden faydalanacağını söyledim" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, iddia makamının mütalaasını hazırlaması için süre verilmesine hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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