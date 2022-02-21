Ruhsatsız rehberliğe karşı yaptırım talebi

Kovid-19 vakaları İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı
Kovid-19 vakaları İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı
En iyi fiyat garantisiyle sağlık sigortası
En iyi fiyat garantisiyle sağlık sigortası
Gezi ve Çarşı davaları ayrıldı, Kavala'nın tutukluluğu ile ilgili karar verildi
Gezi ve Çarşı davaları ayrıldı, Kavala'nın tutukluluğu ile ilgili karar verildi
İkinci el otomobil fiyatları yeniden mi yükselecek?
İkinci el otomobil fiyatları yeniden mi yükselecek?
Yeni GSM operatörü geliyor
Yeni GSM operatörü geliyor
Veteriner hekimler de ek gösterge düzenlemesinden faydalanmak istiyor
Veteriner hekimler de ek gösterge düzenlemesinden faydalanmak istiyor
Sağlık çalışanları bitmeyen şiddete karşı kick boks öğreniyor
Sağlık çalışanları bitmeyen şiddete karşı kick boks öğreniyor
YÖK'ten özel yetenekle öğrenci alan programlara dair yeni karar!
YÖK'ten özel yetenekle öğrenci alan programlara dair yeni karar!
Kılıçdaroğlu'ndan 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması
Öğretim üyesi, rektörü savcılığa şikayet etti
Öğretim üyesi, rektörü savcılığa şikayet etti
Memurlar, askerler, Bağ-Kur'lular ve işçiler emekli maaş ve ikramiyelerini öğrenebilir
Memurlar, askerler, Bağ-Kur'lular ve işçiler emekli maaş ve ikramiyelerini öğrenebilir
EYT için 5 formül masada
EYT için 5 formül masada
Kur'an kursuna hırsızlık için giren kişi din görevlisini bıçakladı, durumu ağır
Kur'an kursuna hırsızlık için giren kişi din görevlisini bıçakladı, durumu ağır
TÜBİTAK Başkanlığı'na yeniden Hasan Mandal atandı
TÜBİTAK Başkanlığı'na yeniden Hasan Mandal atandı
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Konutta yatırımcısına en çok hangi il kazandırdı?
Konutta yatırımcısına en çok hangi il kazandırdı?
Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında 7 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında 7 anlaşma imzalandı
Erdoğan: FETÖ ile mücadelemizde desteğini esirgemeyen Kongo'ya teşekkür ediyorum
Erdoğan: FETÖ ile mücadelemizde desteğini esirgemeyen Kongo'ya teşekkür ediyorum
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor
Bilimsel yayın sayısının en yüksek olduğu üniversite belli oldu
Bilimsel yayın sayısının en yüksek olduğu üniversite belli oldu
FETÖ hükümlüsünün 'ölüme terk edildiği' iddiasına ilişkin açıklama
FETÖ hükümlüsünün 'ölüme terk edildiği' iddiasına ilişkin açıklama
Meclis yoğun bir haftaya başlayacak
Meclis yoğun bir haftaya başlayacak
Kocaeli'de silahlı saldırıda ölen gazetecinin cenazesi toprağa verildi
Kocaeli'de silahlı saldırıda ölen gazetecinin cenazesi toprağa verildi
Sağlık-Sen Başkanı'ndan '3600 ve sözleşmeli çalışan' açıklaması
Sağlık-Sen Başkanı'ndan '3600 ve sözleşmeli çalışan' açıklaması
Koronadan 8 akrabasını kaybeden Şenay da entübe edildi
Koronadan 8 akrabasını kaybeden Şenay da entübe edildi
Pozitif çıkan PCR testi ücretini iade etmeyen hastaneye ceza
Pozitif çıkan PCR testi ücretini iade etmeyen hastaneye ceza
Vatandaşın gıdası tavuk kırıntısı! Kilosu 7 TL'ye çıktı
Vatandaşın gıdası tavuk kırıntısı! Kilosu 7 TL'ye çıktı
Mimarlar odası başkanı bankamatik memuru oldu
Mimarlar odası başkanı bankamatik memuru oldu
707 yeni yatırım yolda: 23 binden fazla kişiye iş kapısı açılacak
707 yeni yatırım yolda: 23 binden fazla kişiye iş kapısı açılacak
Valilikten tacizden tutuklanan doktora ilişkin açıklama
Valilikten tacizden tutuklanan doktora ilişkin açıklama
Ana sayfaHaberler Yaşam

Ruhsatsız rehberliğe karşı yaptırım talebi

İstanbul Rehberler Odası Başkanı Hüseyin Özgür Özaltun: Ruhsatnamesi bulunmayan ve herhangi bir yasaya bağlı olmayan ama bir biçimde turistlere ulaşıp onları belgesiz biçimde gezdiren, sahte rehberlerle ilgili büyük sorunumuz var

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Şubat 2022 11:04
Yazdır
Ruhsatsız rehberliğe karşı yaptırım talebi

Türkiye genelinde sayıları 12 binin üzerinde olan rehberler, ruhsatı olmadığı halde kaçak çalışan sahte rehberler sorununun çözülmesi için gerekli adımların atılmasını istiyor.

İstanbul Rehberler Odası Başkanı Hüseyin Özgür Özaltun, 21 Şubat Dünya Rehberler Günü kapsamında meslektaşlarının yaşadığı sorunları ve gelecekten beklentilerini, AA muhabirine anlattı.

Özaltun, Türkiye'nin, en kaliteli rehberlik hizmetinin verildiği ülkelerden biri olduğuna dikkati çekerek, "İyi eğitim alan arkadaşlarımız üniversitelerin rehberlik bölümlerinden mezun olduktan sonra mesleğe adımlarını atıyorlar. Rehberlerden bildikleri yabancı dilleri muhakkak en iyi şekilde geliştirmelerini isteriz. Aynı zamanda rehberlere vereceği bilgileri malumat düzeyinden bilgi derinliğine taşımalarını öneriyoruz." dedi.

Meslektaşlarının en önemli sorunlarının başında, belgesiz rehberlik faaliyetlerinin geldiğini aktaran Özaltun, "Ruhsatnamesi bulunmayan ve herhangi bir yasaya bağlı olmayan ama bir biçimde turistlere ulaşıp onları belgesiz biçimde gezdiren, sahte rehberlerle ilgili büyük sorunumuz var. Şu anda tıkanmış olan, en çözümsüz sorunlarımızdan bir tanesi, sayıları her geçen gün artan sahte rehberler." diye konuştu.

- "Belgesiz rehberlik faaliyeti suçtur"

Dünya Rehberler Günü'nü sadece bu meslektekiler arasında kutlamak istemediklerini ifade eden Özaltun, halkın rehberlik konusunda bilinçli olmasını istedi.

Özaltun, "Toplumumuzun yaptığımız bu işin ruhsatnameli, yasal bir meslek olduğunu bilmelerini, öğrenmelerini ve duymalarını istiyoruz. Her zaman verdiğimiz mesajı veriyoruz: Belgesiz rehberlik faaliyeti suçtur." ifadelerini kullandı.

Ülkede faaliyet gösteren rehberlerin sayısıyla ilgili bilgiler veren Özaltun, şöyle devam etti:

"Otuz dokuz ilde rehberlik hizmeti veren, Türkiye genelinde sayıları 12 binin üzerinde olan, bunun 5 bine yakını da İstanbul Rehberler Odası üyesi olmak kaydıyla ruhsatname sahibi rehberler olarak turistlerimize hizmet veriyoruz. Bizler özellikle yurt dışından gelen gezginler için ülkemizin yüzüyüz. En fazla vakti bizimle geçiriyorlar, bizim anlattıklarımızdan yurdumuzu tanıyorlar. Yine bizim yönlendirmelerimizle gezecekleri yerleri, daha pratik bir biçimde ziyaret edebiliyorlar."

Özaltun, Türkiye'ye en çok turistin genelde Avrupa, Endonezya ile Arap dünyasından geldiğini kaydetti.

İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şakir Karadibek ise 25 yıldır bu işi yaptığını söyledi.

Bu meslekte her geçen gün yeni bir şeyler öğrendiğini dile getiren Karadibek, sahte avukat ile doktor nasıl ceza alıyorsa sahte rehberin de aynı şekilde ceza alması gerektiğini dile getirdi.

Karadibek, yeni dönemde rehberler için güzellikler beklediklerini anlatarak, "Yeni dönemde rehberlik kanunun tekrar elden geçirilerek, özellikle sahte rehberlere karşı caydırıcı düzenlemeler bekliyoruz." dedi.

- Osmanlı'dan günümüze rehberlik mesleği

KAPAT [X]

Dünya'da 30 farklı ülkede rehberlik yapan Arzu Toraman da 16 yıldır mesleğinin kendisine büyük deneyimler kattığını ifade etti.

Toraman, sanat tarihçi olmasının mesleğine katkıları olduğunu anlatarak, rehberlikte yabancı dilin ve misafirlere doğru bir biçimde İstanbul'u tanıtmanın önemine değindi.

Osmanlı döneminde belirli kurallar ve yasalar çerçevesinde rehberliğin yapıldığını ifade eden Toraman, "Osmanlı döneminde rehberlik hizmetleri verenler için mutlaka bir yabancı dili konuşmaları istenmiş. Hatta bu yabancı dil bilgisinin dışında misafirlerini çok daha doğru bilgiler aktarmaları, doğru bir biçimde İstanbul'u tanıtmaları için bazı zorunlu görevler verilmiş." diye konuştu.

Toraman, İstanbul'a yoğun ilgi gösteren turistlerin daha çok Sultanahmet ile çevresindeki tarihi kültürel yapıtlarla ilgilendiklerini kaydetti.

İletişim gücü yüksek, yabancı dili çok iyi bilen, empati kurarak karşısındaki insanların ilgi ve ihtiyaçlarını anlamaya odaklı rehberlerin işinde daha başarılı olabileceklerini dile getiren Toraman, "Mutlaka tarihin, kültürün içinde büyüyen, bunları paylaşma sevgisine sahip olan arkadaşlarımız meslekte çok daha başarılı olacaklardır." dedi.

Toraman, salgın döneminde insanların uzun süre seyahatten vazgeçmek zorunda kaldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de çok önemli eğitimlerden geçen, oldukça donanımlı, profesyonel turist rehberlerine sahibiz. Gezdiğimiz yerlerde, keşfettiğimiz coğrafyalarda rehberlerin katkıları adeta sözlü tarih ya da kültür elçiliği niteliğindedir. Rehberlerle beraber gezenlerin hem bugün hem yarın için bu paylaşımları çok daha fazla deneyimleyeceklerine, çok daha detaylı şeyler öğreneceklerine eminim."

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Kovid-19 vakaları İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı
Kovid-19 vakaları İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı
Bir günlüğüne araba kiraladı, iki yıl sonra hacizle uyandı
Bir günlüğüne araba kiraladı, iki yıl sonra hacizle uyandı
Engelli Şirin Dilan E'nin cinsel taciz sanığı tutuksuz yargılanacak
Engelli Şirin Dilan E'nin cinsel taciz sanığı tutuksuz yargılanacak
Sinop'ta engelli bireylere özel yüzme havuzu inşa edilecek
Sinop'ta engelli bireylere özel yüzme havuzu inşa edilecek
Araştırma: Sadece sebze yemek kalp hastalığı riskini azaltmıyor
Araştırma: Sadece sebze yemek kalp hastalığı riskini azaltmıyor
İklim Şurası, Konya'da Bakan Kurum'un katıldığı 'Gençlik Oturumu' ile başladı
İklim Şurası, Konya'da Bakan Kurum'un katıldığı 'Gençlik Oturumu' ile başladı

Bu Habere Tepkiniz

4 bin 22 Kariyer Uzmanı ile görüşülerek hazırlanan rapor yayımlandı

4 bin 22 Kariyer Uzmanı ile görüşülerek hazırlanan rapor yayımlandı

Merkez Kariyer Uzmanlık Sistemi Saha Araştırması Raporu yayımlandı
Rektör yardımcısının oğlu sınavda kayırıldı mı?

Rektör yardımcısının oğlu sınavda kayırıldı mı?

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda rektör yardımcısının oğlunun sınavda kayrılarak alındığı iddia ediliyor
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
ALES başvuru kılavuzu yayımlandı

ALES başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM ALES başvuru işlemlerinin başladığını duyurdu
Uzman erbaşlık hizmeti olan GİH memurunun emeklilik şartları nasıl olur?

Uzman erbaşlık hizmeti olan GİH memurunun emeklilik şartları nasıl olur?

3269 sayılı Kanun kapsamında ifa edilen uzman erbaşlık hizmetinde emeklilik şartları nasıl olur?
Sayıştay'dan şartları taşımadığı halde atanan bürokratlara kötü haber!

Sayıştay'dan şartları taşımadığı halde atanan bürokratlara kötü haber!

Sayıştay Temyiz Kurulu 23.06.2021 tarihli toplantısında karara bağladığı dosyaları yayınladı. Yayımlanan kararlardan bir tanesi de "fi tarihinde hukuka aykırı olarak atanılan bir unvanın kazanılmış hak olmayacağı ve buna dayanılarak sonradan yapılan atamaların da kamu zararına yol açacağına" ilişkindir.
Polislerin, mazeret tayin sonuçları açıklandı

Polislerin, mazeret tayin sonuçları açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü polislerin mazeret tayin sonuçlarını açıkladı
Danıştay 5. Dairesi 50 sayfalık kararında FETÖ'nün yargı yapılanmasını anlattı

Danıştay 5. Dairesi 50 sayfalık kararında FETÖ'nün yargı yapılanmasını anlattı

Danıştay Kararları Dergisinin yakın zamanda yayımlanan kararlarından biri FETÖ ile iltisakı ve irtibatı olduğu gerekçesiyle meslekte kalmasının uygun olmadığı gerekçesi ile HSK kararı ile meslekten çıkartılan hakim/savcıya ilişkindir.
Kendi istediği ile sözleşmeli personel kadrosuna geçen işçiye kıdem tazminatı ödenir mi?

Kendi istediği ile sözleşmeli personel kadrosuna geçen işçiye kıdem tazminatı ödenir mi?

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2021 yılının son aylarında verdiği kararda, kendi istediği ile işçi statüsünden sözleşmeli personel statüsüne geçen işçinin kıdem ihbar tazminatı hak edemeyeceğine hükmetti.
Sözleşmeli personelin işe iade kararını uygulamayan belediyeye tazminat kararı

Sözleşmeli personelin işe iade kararını uygulamayan belediyeye tazminat kararı

Kahramanmaraş İdare Mahkemesi işe iade kararı alan sözleşmeli personeli işe başlatmayan belediye için tazminat kararı aldı
Arkadaşını linçten kurtaran polise Yargıtay'dan iyi haber

Arkadaşını linçten kurtaran polise Yargıtay'dan iyi haber

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, kalabalığın saldırısına uğrayan arkadaşına yardım etmek isterken havaya ateş eden bu arada kalabalıktan birinin eline vurması nedeniyle ölüme neden olana polis memurunun kanun hükmünü yerine getirdiği ve bunu yaparken de hukuka uygunluk nedeninin sınırını aşmadığını belirterek mahkumiyet kararı veren ilk derece mahkemesi kararını bozdu.
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
Destan 12. Bölüm Fragmanı

Destan 12. Bölüm Fragmanı

Destan 12.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Destan dizisinin yeni bölümü 22 Şubat Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
Haftanın fırsat ürünleri (21-26)

Haftanın fırsat ürünleri (21-26)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri