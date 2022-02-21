Yunanistan'a birlikte kaçarken yakalanan FETÖ ve PKK şüphelileri tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a birlikte kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı ile terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Dün güvenlik güçlerince Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi N.D. ile PKK şüphelisi H.H'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri terör örgütü PKK mensubu 3 kişinin yakalandığını bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız