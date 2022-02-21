Türksat, e-KKTC Programı ile e-Devlet altyapısı kurma deneyimini uluslararası alana taşıdı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi adına e-Devlet Kapısı'nı işleten Türksat'ın e-KKTC Projesi'nde de ana yüklenici olduğu kaydedildi.

Projeyle tüm kamu hizmetlerinin elektronik ortamda en kolay ve etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz, güvenli ve entegre bir yapıda sunulmasına yönelik altyapının ülke düzeyinde oluşturulmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, e-Devlet altyapısıyla KKTC'de büyük sorun olarak gösterilen bürokrasinin sona erdirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, A'dan Z'ye tüm katmanlarıyla Türksat Bilişim tarafından tasarlanarak kurulan KKTC'nin e-Devlet altyapısının yazılım, mimari ve tasarım anlamında baştan uca planlanması ve yürütülmesinin de şirket tarafından sağlandığı ifade edildi.

KKTC için yüksek katma değere sahip projeyle ilk etapta 25 kamu, 13 belediye belge doğrulama ve 7 tekil oturum açma (SSO) hizmetinin elektronik ortama taşındığı aktarılan açıklamada, söz konusu tüm hizmetlere e-Devlet Kapısı aracılığıyla tek noktadan güvenli erişim sağlanmaya başlandığı bilgisi verildi.

Açıklamada, program kapsamında tüm projelerin, KKTC kurumlarının yürürlükteki ilgili yönetmeliğine, mevzuatına ve iş süreçlerine uygun olarak geliştirilmeye başlandığının altı çizilerek, kamu kurumlarının bürokratik süreçlerinde büyük oranda iyileştirme sağlayan ve belge yönetimini dijitalleştiren Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Projesi'nin de KKTC e-Devlet Programı ile ülkede hizmete alındığı bildirildi.

Tüm kurumlar arasında hızlı, güvenilir ve şeffaf evrak alışverişinin gerçekleştirilmesini sağlayan ve Türksat tarafından geliştirilen EBYS ile resmi belge akışlarının güvenli bir şekilde üretilmesi, merkezi kayıt altına alınması, arşivlenmesi, erişilmesi ve rapor alınabilmesinin sağlandığına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başta Türkiye'de olmak üzere 100'e yakın kurum ve kuruluşta kullanılan EBYS ile fiziki kağıt kullanımının da önüne geçilerek, zaman ve maliyet tasarrufu yapılırken günlerce süren bürokratik süreçler de dakikalar içinde tamamlanabiliyor. Türksat AŞ, e-KKTC Programı ile e-Devlet altyapısı kurma deneyimini anahtar teslim olarak uluslararası alana da taşıdı. Bu tecrübenin başta Türk cumhuriyetleri olmak üzere farklı ülkelere de taşınması planlanıyor."