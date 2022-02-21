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Bakan Nebati, Türkiye İhracatçılar Meclisi heyetiyle görüştü

Bakan Nebati: Türkiye Ekonomi Modelimiz başta olmak üzere son dönemde devreye aldığımız uygulamalar ve ekonomideki güncel meselelerle ilgili kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdik

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Şubat 2022 12:37
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Bakan Nebati, Türkiye İhracatçılar Meclisi heyetiyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldiğini belirterek, katılımcı bir anlayış ilkesiyle iş dünyasıyla olan görüşmelere devam ettiklerini bildirdi.

Bakan Nebati, söz konusu görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, katılımcı bir anlayış ilkesiyle iş dünyasıyla olan görüşmelere devam ettiklerini kaydeden Nebati, "Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı Türkiye Ekonomi Modelimiz başta olmak üzere son dönemde devreye aldığımız uygulamalar ve ekonomideki güncel meselelerle ilgili kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, TİM Yönetim Kurulu ve Sektörler Konseyi üyeleri, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi ziyaret etti.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleşen görüşmelerde gündemdeki son gelişmeler ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı Gülle, ihracatçıları yol ve kader arkadaşı olarak gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesini ve yoğun desteğini her zaman arkalarında hissettiklerini belirtti.

Gülle, "Bu iradenin ekonomi alanındaki yönetimini güçlü bir iletişimle gerçekleştiren sayın Bakanımız ve Türkiye'nin güçlü üretim yapısının mimarı olan ihracatçıların buluşması bu sebeple son derece önemli. Dünya ekonomisinin son derece kırılgan bir seyir izlediği bir dönemde Türk ihracatçısının hedeflerini tutturması için bu iş birliği çok değerli. El birliğiyle, çalışmayla, ortak akılla bu süreci optimum fayda ile tamamlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

- "Paket, yeni ekonomi modelimizin başarıya ulaşmasında son derece önemli bir adım"

2022 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ihracat hedefini 250 milyar dolar olarak gösterdiğini hatırlatan Gülle, şunları kaydetti:

"Bu hedefe varmak için her ay geçen yıla göre ortalama 2,1 milyar dolar daha fazla ihracat gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ocak ayında bunu başardık. Şubat ayında bundan daha fazla bir artış oranı yakalayacağımızı söyleyebiliriz. Bu noktada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki iradenin çok önemli adımlarla sürece destek verdiğini görüyoruz.

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat enstrümanının açıklandığı paket sayesinde Türk lirası yatırım araçları cazip hale getirildi. Bu sayede döviz kurları istikrara kavuştu. Proje Bankacılığı vizyonu ile paranın bir meta gibi krediyle alınıp satılmasının önüne geçiliyor. Bu sayede yatırım yaparak ülkemize değer katan girişimcilerin önü açılmış, işleri kolaylaşmış oluyor. Son olarak açıkladığınız Kredi Garanti Fonu kapsamında, Yatırım Destek Paketi için 25 milyar TL, İhracat Destek Paketi için 25 milyar TL, İşletme Harcamaları Destek Paketi için 10 milyar TL olmak üzere 3 paket devreye alındı. Toplamda 60 milyar TL kefalet hacmi oluşturan bu paket, yeni ekonomi modelimizin başarıya ulaşmasında son derece önemli bir adım oldu."

- "KOBİ'lerimizi desteklemek ihracatımızın geleceği adına son derece önemli"

İsmail Gülle, ihracatçıların iş hacminin arttığı ve yeni yatırımlara ihtiyaç duyduğu bir dönemde, KGF kapsamında 6 ay ödemesiz dönem ve 18 ay vade uygulamasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Gülle, "Her ay ortalama 1.700 firmanın katıldığı ihracat ailesine, yeni fertlerin dahil olması adına ihracatçı olmayan ama ihracat potansiyeli olan tüm KOBİ'lerin de bu imkanlardan faydalanacak olması mühim bir gelişme. Bu adım, ihracat ailesini genişletmeye yönelik yaptığımız çalışmalarda itici güç olacak. Biz inanıyoruz ki daha fazla ihracat, daha fazla yatırım ve daha fazla ihracatçıyla mümkün. O nedenle KOBİ'lerimizi desteklemek ihracatımızın geleceği adına son derece önemli. KGF'nin amaç dışı kullanımını engellemek adına önlemlerin alınması ve bu önlemlerin halis niyetli yatırımcıların önüne engel olarak çıkmamasına dikkat edilmesi de yerinde bir hamle oldu." değerlendirmelerinde bulundu.

- "Ülkemizi daha güçlü ve müreffeh yarınlara taşıyacak yolun ihracattan geçtiğini biliyoruz"

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TİM Başkanı Gülle, yeni ekonomik modelin daha verimli işlemesine katkıda bulunmak, enflasyonla mücadeleye destek olmak, üretim ve ihracat ekosistemini güçlendirmek adına ihracatçıların karşılaştığı sorunlara çözüm önerilerinin de yer aldığı detaylı bir dosyayı Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'ye sunduklarını bildirdi.

Gülle, "Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak formülün ihracat olduğuna inanıyoruz. Ülkemizi daha güçlü ve müreffeh yarınlara taşıyacak yolun ihracattan geçtiğini biliyoruz. Hükümetimizde de bu inancı görmekten son derece memnunuz." ifadelerini kullandı.

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