Antalya'da gelinle damadın çevresinde 'drift' yapan sürücüye ceza uygulandı
Antalya'da gelin ve damadın çevresinde araçla "drift" yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Şubat 2022 14:47
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesinde gelin ve damadın çevresinde otomobille "drift" yapılmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.
Polis ekipleri, sürücünün M.K. olduğunu tespit etti.
Ehliyetine 2 ay süreyle el konulan M.K'ye 9 bin 125 lira ceza uygulandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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