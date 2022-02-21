Bekir Pakdemirli koronavirüse yakalandı!
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Şubat 2022 15:08
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Aşılarımız tam, sağlık durumum iyi, hamd olsun rahat geçiriyorum. Çalışmalarımıza bir süre evden devam edeceğim. Rabbim hastalarımıza şifalar ihsan etsin, aşılarımızı da ihmal etmeyelim lütfen.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız