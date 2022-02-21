Düzce'de kız arkadaşını silahla öldüren zanlı tutuklandı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kız arkadaşını silahla öldüren şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Şubat 2022 15:23
Hacıyusuflar Mahallesi'nde bir apartman dairesinde dün tartıştığı kız arkadaşı Tülin Çetin'i (40) öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Faruk Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, Akçakoca Atatürk Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamayan Çetin için cenaze töreni düzenlendi.
Evinin önünde helallik alınan Çetin'in cenazesi, Şıralık Mahallesi Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız