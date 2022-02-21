Klimanın patlaması sonrası okulda yangın çıktı, öğrenciler tahliye edildi

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

BURSA Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yaptığı paylaşımla inşası devam eden Gemlik'teki fabrikada çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini açıkladı. TOGG, resmi sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı. Gemlik'te inşa edilen fabrikada çalışmalar tüm hızıyla devam ettiği belirtilen paylaşımda, tesislerdeki son durum hakkında bilgi verildi. Yapılan paylaşımda şu bilgiler yer aldı; "Boya tesisinin yüzde 88'i tamamlandı. Boya tankları ve fırınlarının kurulumu tamamlandı. 19 bin 416 metre elektrik kablolama yapıldı. 21 bin 789 metre boru hattı döşendi. Gövde tesisinin yüzde 76'sı tamamlandı. Üretim hattı robotları yerleştirilmeye başlandı. 8 bin 983 metre elektrik kablolama yapıldı.