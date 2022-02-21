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Bakan Varank: Türk İHA ve SİHA'ları için dünya sırada

İHA ve SİHA'larla, insansız hava araçlarıyla dünyanın gündeminde Türkiye'nin olduğunu anlatan Varank, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkenin İHA alabilmek için sıraya girdiğini ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Şubat 2022 16:08
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Niğde, Valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı ve Vali Yılmaz Şimşek ile bir süre görüştü.

Ardından Niğde Belediyesine geçen Varank'a, üniversite öğrencileri Engin ve Emre Eralp tarafından geliştirilen ve 2020 TEKNOFEST'te kategorisinde ikinci olan "Ejder" isimli dronun tanıtımı yapıldı. Bakan Varank ise İstanbul'daki Bilişim Vadisinde dronun geliştirilmesi için öğrencilere yer konusunda söz verdi.

Varank, daha sonra Başkan Emrah Özdemir'den kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Varank, basına kapalı gerçekleşen toplantıda İl Başkanı Ömer Kılıç ve partililerle bir araya geldi.

Bakan Varank, Niğtaş Mikronize Kalsit Fabrikasını da ziyaret ederek, yetkililerden üretilen ürünler hakkında bilgi aldı. İşçilerle sohbet eden Varank, sahada araçla gezerek üretim aşamalarını yerinde inceledi.

- "İllerimizi bütüncül bir bakış açısıyla değerlendiriyoruz"

Ziyaretlerinin ardından Ömer Halisdemir Üniversitesi Yeşil Enerji Evi ve Silisyum Saflaştırma Merkezi açılış törenine katılan Varank, son ziyaretinden bu yana Niğde'deki olumlu gelişmelerin çok net bir şekilde fark edildiğini söyledi.

Varank, Ankara-Niğde otoyolunu kullanarak geldiği kentte, 325 kilometrelik yolun rahatlığına değinerek, her yönüyle dünya standartlarında olan bu eserin Niğde'ye yakıştığını belirtti.

Bir yandan milleti en güzel hizmetlerle buluştururken, bir yandan da kapsamlı bölgesel kalkınma politikalarıyla illerin geleceğinin şekillendirildiğine dikkati çeken Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansı ve KOP Bölge Kalkınma İdaresiyle birlikte Niğde'nin kalkınmasına hizmet edecek projeleri desteklemek için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

Niğde'de önemli projelerin açılışını gerçekleştireceklerini belirten Varank, şunları kaydetti:

"Uyguladığımız bölgesel kalkınma politikalarıyla, refahı yurt sathına daha dengeli yaymak ve topyekun kalkınmış bir Türkiye oluşturmak istiyoruz. Ama malumunuz kalkınma çok boyutlu ve çok sektörlü bir kavram. Bu yüzden illerimizi bütüncül bir bakış açısıyla değerlendiriyor ve en fazla etki oluşturacak alanlarına yoğunlaşıyoruz. Bazen bir inovasyon merkezinden, bazen bir tekstil atölyesinden, bazen de bir çilek bahçesinden başlayarak şehirlerimizin kalkınma hamlelerine destek veriyoruz. Tabii nereden başlayacağımıza karar vermek için de kapsamlı analizler yapıyoruz. Örneğin, Niğde özelinde bakacak olursak; elbette doğal kaynak mevcudiyeti dolayısıyla kalsitin, geleneksel olarak dericilik ve tarımının, son zamanlarda hızla gelişen sanayinin bu şehrin ekonomisinde önemli yerleri var. Niğde'nin geleceğine yön verecek alanlardan biri de güneş enerjisi. Fosil yakıtlara dayalı enerji sektörünün durumu ortada. Son dönemde, uluslararası piyasalardan kaynaklanan ve herkesin gündeminde olan fiyat artışlarını maalesef hep beraber yaşıyoruz. İklim değişikliği ve çevresel etkileri de düşündüğünüzde fosil yakıtların miadı artık dolmak üzere. Dolayısıyla Niğde, sahip olduğu güneş enerjisi potansiyelini kullanarak önemli başarılar yakalayabilir."

- Yenilenebilir enerji yatırımlarına cazip destekler var

KOP Bölge Kalkınma İdaresiyle birlikte bölgenin güneş enerjisi potansiyeline odaklandıklarını anlatan Varank, şöyle devam etti:

"Ömer Halisdemir Üniversitemizle bir iş birliğine gittik. Buradaki Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde ciddi bir bilgi birikimi bulunuyor. Onu da kullanıp geliştirerek, tüm ülke sathında etki oluşturacak projeler geliştirdik. Zaten biliyorsunuz, yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi ülkemizin öncelikli konulardan bir tanesi. Son yıllarda bu alanda hem Ar-Ge hem de ticari boyutta ciddi yatırımlar yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Biz de bakanlık olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretecek yatırımlara çok cazip destekler veriyoruz. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği, yapacağımız yeni düzenlemeyle lisanssız üretime yönelik yatırımlara verilen desteklerin kapsamını daha da genişletiyoruz.

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Fakat sektörün gelişimi açısından önem arz eden iki husus var. Birincisi, güneş paneli üretim süreçlerindeki yerlilik oranlarının artırılabilmesi. İkincisi de arz güvenliğinin sağlanması için üretilen elektriğin depolanmasına ve kesintisiz kullanımına imkan verecek teknolojilerin geliştirilmesi. İşte bugün açılışını yaptığımız projeler, bu iki hususun ülkemizdeki gelişimine katkı sağlayarak sektörde bir çarpan etkisi oluşturacak."

Türkiye'de güneş paneli üretiminde, silisyum saflaştırılması dışındaki süreçlerin yerli ve milli imkanlarla yapılabildiğini belirten Varank, silisyum konusunun ise işin kritik bir parçası olduğunu, buradaki dışa bağımlılığı çözmeden sektörde istenilen atılımı yapmanın da kolay olmadığını vurguladı.

Bu nedenle "Silisyum Saflaştırma Araştırma Projesini" başlattıklarını hatırlatan Varank, potansiyel faydalarından dolayı projenin desteği sonuna kadar hak ettiğini dile getirdi.

- İlk kez endüstriyel boyutta tek kristal silisyum ingot külçe üretimi yapıldı

Projeyle ilgili bilgiler veren Varank, şunları anlattı:

"Kurulan sistem sayesinde ülkemizde ilk kez endüstriyel boyutta tek kristal silisyum ingot külçe üretimi yapıldı. Böylece silisyumun saflaştırılması safhasında yaşanan milli teknoloji eksikliği büyük ölçüde giderildi. Bu potansiyeli gören özel sektör temsilcileri hemen teknolojiyle ilgilenmeye başladı. Kalyon grubunun silisyum alanında yapacağı yatırım için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin bilgi birikimine başvurması bunun en somut göstergesi. Yapılan ön görüşmeler neticesinde bir iyi niyet protokolünün hazırlanarak imza aşamasına gelindiğini biliyorum. İnşallah yakın zamanda bu iş hayata geçer."

KOP Bölge Kalkınma İdaresi ve Ömer Halisdemir Üniversitesi iş birliğinde yürütülen "UNİKOP Enerji Evi" Projesinin resmi açılışını yaptıklarını belirten Varank, güneş enerjisinden elektrik üretiminin sadece gündüzleri üretim yapılabildiği için dezavantajlı olduğunu söyledi.

Bakan Varank, üretilen elektriğin depolanması gerektiğini, farklı batarya teknolojilerinin yanında elektriği hidrojen olarak da yakıt pilleri vasıtasıyla depolamanın mümkün olduğunu vurguladı.

UNİKOP Enerji Evi Projesiyle önümüzdeki dönemde yeşil enerji, hidrojen ve yakıt pillerinin çok daha fazla duyulacağını anlatan Varank, Türkiye'yi yeşil enerji üretim merkezi yapmak üzere özel sektörün ciddi yatırım planlamalarının olduğuna değindi.

Gerek Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatına uyum politikaları gerekse Paris İklim Anlaşmasının yükümlülükleri dolayısıyla ekonominin yeşil dönüşümünün artık bir zorunluluk haline geldiğini anımsatan Varank, "Biz de zaten tüm kalkınma politikalarımızın merkezine yeşil dönüşümü dahil ediyoruz. Bu politikaların başında da yenilenebilir enerji geliyor. Ben şahsen, KOP idaremiz tarafından desteklenen ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından yürütülen bu inovatif projelerin hem bölgenin hem de ülkemizin bu alandaki iddiasını perçinleyeceğine, Niğde'nin bu alanda Türkiye'ye liderlik edebileceğine yürekten inanıyorum. Yeter ki doğru zamanda doğru alanlarda çalışmaya devam edelim." şeklinde konuştu.

- Türk İHA ve SİHA'ları için dünya sırada

İHA ve SİHA'larla, insansız hava araçlarıyla dünyanın gündeminde Türkiye'nin olduğunu anlatan Varank, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkenin İHA alabilmek için sıraya girdiğini ifade etti.

Bu kazanımın genç ve yetenekli mühendislerin, doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapması sayesinde elde edildiğini vurgulayan Varank, teknolojiyi kullanan değil, geliştirip üretebilen ve dünyaya satabilen bir gençlikle çığır açacaklarını kaydetti.

Varank, konuşmaların ardından Yeşil Enerji Evi ve Silisyum Saflaştırma Merkezinin açılışını yaptı ve incelemelerde bulundu.

Öte yandan, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Tuncay Yamaner, 15 Temmuz şehidi İlhan Varank'ın kara kalem portresini Bakan Varank'a hediye etti.

Programlara, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ile çok sayıda davetli katıldı.

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