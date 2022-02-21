ÖSYM'den MSÜ sınav süresi açıklaması
ÖSYM'den MSÜ sınav süresi açıklaması
En iyi fiyat garantisiyle sağlık sigortası
En iyi fiyat garantisiyle sağlık sigortası
'Öfke kontrolü eğitimi' imza protokolünde kavga çıktı
'Öfke kontrolü eğitimi' imza protokolünde kavga çıktı
Konutlarda elektrik indirim oranı belli oldu
Konutlarda elektrik indirim oranı belli oldu
Bekir Pakdemirli koronavirüse yakalandı!
Bekir Pakdemirli koronavirüse yakalandı!
Kur'an kursu içerisinde din görevlisini yaralayan saldırgan yakalandı
Kur'an kursu içerisinde din görevlisini yaralayan saldırgan yakalandı
AK Parti'den EYT açıklaması
AK Parti'den EYT açıklaması
'İklim Kanunu Türkiye'nin 100 yılını şekillendirecek çerçeve bir belge olacak'
'İklim Kanunu Türkiye'nin 100 yılını şekillendirecek çerçeve bir belge olacak'
Kovid-19 vakaları İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı
Kovid-19 vakaları İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı
Gezi ve Çarşı davaları ayrıldı, Kavala'nın tutukluluğu ile ilgili karar verildi
Gezi ve Çarşı davaları ayrıldı, Kavala'nın tutukluluğu ile ilgili karar verildi
İkinci el otomobil fiyatları yeniden mi yükselecek?
İkinci el otomobil fiyatları yeniden mi yükselecek?
Yeni GSM operatörü geliyor
Yeni GSM operatörü geliyor
Veteriner hekimler de ek gösterge düzenlemesinden faydalanmak istiyor
Veteriner hekimler de ek gösterge düzenlemesinden faydalanmak istiyor
Sağlık çalışanları bitmeyen şiddete karşı kick boks öğreniyor
Sağlık çalışanları bitmeyen şiddete karşı kick boks öğreniyor
YÖK'ten özel yetenekle öğrenci alan programlara dair yeni karar!
YÖK'ten özel yetenekle öğrenci alan programlara dair yeni karar!
Kılıçdaroğlu'ndan 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması
Öğretim üyesi, rektörü savcılığa şikayet etti
Öğretim üyesi, rektörü savcılığa şikayet etti
EYT için 5 formül masada
EYT için 5 formül masada
TÜBİTAK Başkanlığı'na yeniden Hasan Mandal atandı
TÜBİTAK Başkanlığı'na yeniden Hasan Mandal atandı
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Konutta yatırımcısına en çok hangi il kazandırdı?
Konutta yatırımcısına en çok hangi il kazandırdı?
Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında 7 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında 7 anlaşma imzalandı
Erdoğan: FETÖ ile mücadelemizde desteğini esirgemeyen Kongo'ya teşekkür ediyorum
Erdoğan: FETÖ ile mücadelemizde desteğini esirgemeyen Kongo'ya teşekkür ediyorum
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor
Bilimsel yayın sayısının en yüksek olduğu üniversite belli oldu
Bilimsel yayın sayısının en yüksek olduğu üniversite belli oldu
FETÖ hükümlüsünün 'ölüme terk edildiği' iddiasına ilişkin açıklama
FETÖ hükümlüsünün 'ölüme terk edildiği' iddiasına ilişkin açıklama
Meclis yoğun bir haftaya başlayacak
Meclis yoğun bir haftaya başlayacak
Kocaeli'de silahlı saldırıda ölen gazetecinin cenazesi toprağa verildi
Kocaeli'de silahlı saldırıda ölen gazetecinin cenazesi toprağa verildi
Sağlık-Sen Başkanı'ndan '3600 ve sözleşmeli çalışan' açıklaması
Sağlık-Sen Başkanı'ndan '3600 ve sözleşmeli çalışan' açıklaması
Koronadan 8 akrabasını kaybeden Şenay da entübe edildi
Koronadan 8 akrabasını kaybeden Şenay da entübe edildi
Ana sayfaHaberler Yaşam

'Öfke kontrolü eğitimi' imza protokolünde kavga çıktı

Trabzon'da toplu taşıma hizmeti veren sürücülere insan ilişkilerinde öfke ve stresle başa çıkma yöntemlerini öğretip, yolcu ve birbirleriyle doğru iletişim kurmaları için hazırlanan eğitim projesinin imza protokolünde gerginlik yaşandı. Kendilerinin sürece dahil edilmediğini öne süren bazı ilçe şoförler odası temsilcileri ile belediye yetkilileri arasında sert tartışmalar yaşanınca protokol imzalanamadan toplantı sona erdi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 21 Şubat 2022 16:32
Yazdır
'Öfke kontrolü eğitimi' imza protokolünde kavga çıktı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından, toplu taşıma hizmeti veren otobüs, taksi, dolmuş, minibüs şoförü esnafına insan ilişkilerinde öfke ve stresle başa çıkma yöntemleri, acil kurtarma ve ilk yardım ile trafik kuralları konularında uzmanlarca eğitimler verilmek üzere proje hazırlandı. Belediye toplantı salonunda düzenlenen eğitim programı imza töreninde taraflar bir araya geldi.

'ŞOFÖRÜME EĞİTİM VERECEKSEN BUNU BİLECEĞİM'

Sürmene Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ekrem Yılmaz, kendilerinin sürece dahil edilmediğini öne sürüp, duruma tepkisini dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğluna hitap eden Yılmaz,

"Bu eğitimi verin, bu bir ihtiyaçtır. Biz eğitime karşı değiliz. Belediye olarak zaten büyün yetkiyi toplamışsın üzerine, eskiden kurulmuş sivil toplum örgütleri var. Bunların tamamını diskalifiye ediyorsunuz. Size çok saygı duyuyorum. Valilikten geldiğiniz için sizinle diyalog kuramıyorum. Biz oda başkanıyız. Şoförüme eğitim verecekseniz, bunu bileceğim" dedi.

KAMERALAR ÖNÜNDE ŞOV YAPMAYALIM

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise, "Göreve geldiğimizden beri en çok diyalog kurduğumuz kesim şoförlerdir. Şimdi kameralar önünde şov yapmayalım, sakin olalım. Bu şekilde iletişim olmaz. Burayı provoke etmek için geldiniz. Bunu kabul etmiyorum. Şoför esnafı ile ilgili güzel bir iş başlatmak için geldim buraya.

Burada kalacaksanız, kalma şeklinde konuşacaksınız. Eğer ayrılacaksanız Allah selamet versin. Bu işi biz düzenleyeceğiz. Şu anda seni bilgilendiriyorum. Biz kendi personelimizden başlıyoruz. Bu toplantıda sizler fikirler söyleyeceksiniz. Konuşmamı tamamlayınca sizlere söz verecektim. Ancak siz buraya gelirken provoke etmek için gelmişsiniz" diye konuştu.

Belediye Başkanı Zorluoğlu'na karşılık veren Yılmaz, "İlk önce başkanları eğitime tabi tut. Nerede ne konuşacağımızı nasıl hareket edeceğimizi bilelim. Ondan sonra şoför arkadaşlarımız eğitime tabi tutulsun ifadelerini kullandı.

PROTOKOL İMZALANAMADI

Başkan Zorluoğlu, "Herkes önerisini yazılı bir şekilde tarafımıza sunsun diyerek toplantıya sonlandırdı. Protokol imza töreni gerginlik üzerine yarıda kaldı, katılımcılar salondan ayrıldı.

EĞİTİM TOPLANTISINDA YAPTIĞINIZA BAKIN

Taraflar salondan çıkarken bir oda başkanı ile Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Hakan Usta arasında da tartışma yaşandı. Usta, Ortamı gerdiniz. Eğitim toplantısında yaptığınıza bakın. Buna dört elle sarılmanız lazım dedi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Araba kiraladı, 2 yıl sonra icralık olunca arabası gitti
Araba kiraladı, 2 yıl sonra icralık olunca arabası gitti
Kovid-19 vakaları İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı
Kovid-19 vakaları İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı
Engelli Şirin Dilan E'nin cinsel taciz sanığı tutuksuz yargılanacak
Engelli Şirin Dilan E'nin cinsel taciz sanığı tutuksuz yargılanacak
Sinop'ta engelli bireylere özel yüzme havuzu inşa edilecek
Sinop'ta engelli bireylere özel yüzme havuzu inşa edilecek
Araştırma: Sadece sebze yemek kalp hastalığı riskini azaltmıyor
Araştırma: Sadece sebze yemek kalp hastalığı riskini azaltmıyor
İklim Şurası, Konya'da Bakan Kurum'un katıldığı 'Gençlik Oturumu' ile başladı
İklim Şurası, Konya'da Bakan Kurum'un katıldığı 'Gençlik Oturumu' ile başladı

Bu Habere Tepkiniz

Polisler, 8/24 genelgesinin uygulanmasını talep ediyor

Polisler, 8/24 genelgesinin uygulanmasını talep ediyor

350 bin civarındaki Türk Polis Teşkilatı mensupları, insan fizyolojisine, psikolojisine ve iş verimliliğine daha uygun olan 8 saat çalışma ve 24 saat dinlenme sistemi ile daha insani şartlarda görev yapmayı talep ediyor.
4 bin 22 Kariyer Uzmanı ile görüşülerek hazırlanan rapor yayımlandı

4 bin 22 Kariyer Uzmanı ile görüşülerek hazırlanan rapor yayımlandı

Merkez Kariyer Uzmanlık Sistemi Saha Araştırması Raporu yayımlandı
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Rektör yardımcısının oğlu sınavda kayırıldı mı?

Rektör yardımcısının oğlu sınavda kayırıldı mı?

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda rektör yardımcısının oğlunun sınavda kayrılarak alındığı iddia ediliyor
ALES başvuru kılavuzu yayımlandı

ALES başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM ALES başvuru işlemlerinin başladığını duyurdu
Uzman erbaşlık hizmeti olan GİH memurunun emeklilik şartları nasıl olur?

Uzman erbaşlık hizmeti olan GİH memurunun emeklilik şartları nasıl olur?

3269 sayılı Kanun kapsamında ifa edilen uzman erbaşlık hizmetinde emeklilik şartları nasıl olur?
Sayıştay'dan şartları taşımadığı halde atanan bürokratlara kötü haber!

Sayıştay'dan şartları taşımadığı halde atanan bürokratlara kötü haber!

Sayıştay Temyiz Kurulu 23.06.2021 tarihli toplantısında karara bağladığı dosyaları yayınladı. Yayımlanan kararlardan bir tanesi de "fi tarihinde hukuka aykırı olarak atanılan bir unvanın kazanılmış hak olmayacağı ve buna dayanılarak sonradan yapılan atamaların da kamu zararına yol açacağına" ilişkindir.
Polislerin, mazeret tayin sonuçları açıklandı

Polislerin, mazeret tayin sonuçları açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü polislerin mazeret tayin sonuçlarını açıkladı
Danıştay 5. Dairesi 50 sayfalık kararında FETÖ'nün yargı yapılanmasını anlattı

Danıştay 5. Dairesi 50 sayfalık kararında FETÖ'nün yargı yapılanmasını anlattı

Danıştay Kararları Dergisinin yakın zamanda yayımlanan kararlarından biri FETÖ ile iltisakı ve irtibatı olduğu gerekçesiyle meslekte kalmasının uygun olmadığı gerekçesi ile HSK kararı ile meslekten çıkartılan hakim/savcıya ilişkindir.
Kendi istediği ile sözleşmeli personel kadrosuna geçen işçiye kıdem tazminatı ödenir mi?

Kendi istediği ile sözleşmeli personel kadrosuna geçen işçiye kıdem tazminatı ödenir mi?

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2021 yılının son aylarında verdiği kararda, kendi istediği ile işçi statüsünden sözleşmeli personel statüsüne geçen işçinin kıdem ihbar tazminatı hak edemeyeceğine hükmetti.
Sözleşmeli personelin işe iade kararını uygulamayan belediyeye tazminat kararı

Sözleşmeli personelin işe iade kararını uygulamayan belediyeye tazminat kararı

Kahramanmaraş İdare Mahkemesi işe iade kararı alan sözleşmeli personeli işe başlatmayan belediye için tazminat kararı aldı
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

BURSA Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yaptığı paylaşımla inşası devam eden Gemlik'teki fabrikada çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini açıkladı. TOGG, resmi sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı. Gemlik'te inşa edilen fabrikada çalışmalar tüm hızıyla devam ettiği belirtilen paylaşımda, tesislerdeki son durum hakkında bilgi verildi. Yapılan paylaşımda şu bilgiler yer aldı; "Boya tesisinin yüzde 88'i tamamlandı. Boya tankları ve fırınlarının kurulumu tamamlandı. 19 bin 416 metre elektrik kablolama yapıldı. 21 bin 789 metre boru hattı döşendi. Gövde tesisinin yüzde 76'sı tamamlandı. Üretim hattı robotları yerleştirilmeye başlandı. 8 bin 983 metre elektrik kablolama yapıldı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
Haftanın fırsat ürünleri (21-26)

Haftanın fırsat ürünleri (21-26)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri