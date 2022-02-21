ÖSYM'den MSÜ sınav süresi açıklaması
ÖSYM Başkanlığı, 27 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan 2022-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2022-MSÜ) sınav süresi 165 dakika olarak uygulanacağını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 21 Şubat 2022 16:54
Başkanlığımızca 27 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan 2022-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2022-MSÜ) sınav süresi 165 dakika olarak uygulanacaktır.
Kılavuz, yeni haliyle ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır.
Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) ve Askeri Öğrenci Temini Kılavuzu (21 Şubat 2022)Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız