Ocak ayında gelen turist sayısı 1 milyon 250 bini aştı

Kültür ve Turizm Bakanlığının yayımladığı verilere göre, ocak ayında Türkiye'yi 1 milyon 281 bin 666 yabancı ziyaret etti.

Rusya, 134 bin 215 kişi ile en çok turist gönderen ülke oldu, Bulgaristan 109 bin 971 ile ikinci, İran 106 bin 957 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı.

Avrupa-OECD ülkelerinden Türkiye'ye gelen toplam ziyaretçi sayısı ise 314 bin 801 olarak kayıtlara geçti.

Yüzde 150 arttı

Türkiye'ye en çok ziyaretçi yollayan Avrupa ülkesi 102 bin 572 kişiyle Almanya olurken, İngiltere'den 34 bin 952, Hollanda'dan 34 bin 605, Fransa'dan 29 bin 664, Belçika'dan 16 bin 266, Avusturya'dan 12 bin 890, Polonya'dan ise 10 bin 313 ziyaretçi ağırlandı.

Ocak ayında 1 milyon 281 bin 666 yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Türkiye'ye giriş yapan ziyaretçi sayısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 150 oranında artış kaydedildi. Çıkış yapan ziyaretçi sayısında da yüzde 138'lik artış yaşandı.