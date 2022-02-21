Numan Kurtulmuş koronavirüse yakalandı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bugün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Şubat 2022 17:55
Kurtulmuş, sağlık durumuna ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Bugün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirten Kurtulmuş, "Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızdan eksik etmeyin." açıklamasını yaptı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız