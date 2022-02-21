Resmi belgede sahtecilik gerekçesiyle 4 şüpheli tutuklandı
Denizli merkezli üç ilde sahte çek düzenleyerek resmi belgelerde sahtecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Şubat 2022 19:51
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, "sahte çek düzenlemek suretiyle resmi belgede sahtecilik-nitelikli dolandırıcılık" suçlarını gerçekleştiren zanlılara yönelik Denizli merkezli Manisa, Aydın ve İstanbul'da operasyon düzenlendi.
Bu kapsamda 7 şüpheli suçüstü yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız