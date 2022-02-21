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Erdoğan, Afrika'ya hitap eden 'AllAfrica' internet sitesi için makale kaleme aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrika kıtasındaki bin yıllık tarihinde sömürgecilik utancı bulunmayan bir millet olarak Senegal'le dostluğumuzu her alanda güçlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Şubat 2022 21:31
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Erdoğan, Afrika'ya hitap eden 'AllAfrica' internet sitesi için makale kaleme aldı

Erdoğan, Afrika kıtasına hitap eden AllAfrica internet sitesi için bir makale kaleme aldı.

Makalede "Türkiye-Senegal: Maziden Atiye Güçlü Dostluk" başlığını kullanan Erdoğan, Afrika ülkeleri içinde Senegal'in, milletin gönlünde müstesna bir konuma sahip olduğunu belirtti.

İki kardeş halk arasındaki beşeri bağların köklerinin, altı asır öncesine kadar uzandığına dikkati çeken Erdoğan, bu sağlam temeller üzerinde inşa edilen Türkiye-Senegal münasebetlerinin, 1960'lı yıllardan itibaren her sene biraz daha güçlenerek bugünlere geldiğini anlattı.

Senegal'in, Türkiye'nin Afrika kıtasına yönelik yürüttüğü ortaklık politikalarında hayati bir rol üstlendiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Öyle ki Senegal ve Dakar, milletimizin Afrika'yla yeniden buluşmasının, kucaklaşmasının ilk adreslerinden biri oldu. 1962 senesinde faaliyete geçen Dakar Büyükelçiliğimiz, Afrika'da açılan ilk misyonlarımızdan biridir. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığımız (TİKA) da Batı Afrika'daki ilk ofisini 2007'de Dakar'da açtı. TİKA, kuruluşundan bugüne kadar ülke genelinde toplam 12 milyon dolar tutarında 186 projeye imza atarak, Senegal'in kalkınmasına destek verdi. Türkiye Diyanet Vakfımız ise 2008 yılından itibaren ülke çapında yürüttüğü insani yardım faaliyetleri için yaklaşık 10 milyon avroluk bütçe kullandı.

Gerek Başbakanlığımız gerekse 2014 yılından itibaren sürdürdüğümüz Cumhurbaşkanlığımız sırasında biz de Senegal'e özel ihtimam gösterdik. Batı Afrika'da bir istikrar abidesi olarak yükselen Senegal'le iş birliğimizi her alanda geliştirmeye çalıştık. Başbakanlık dönemim dahil Senegal'i beş defa ziyaret ettim. Geniş bir heyetle gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretlerimize iş dünyamızın temsilcilerinin de katılmasını sağladık. Şirketlerimizi, Senegal'de yatırım yapmaları, mevcut yatırımlarını artırmaları, Senegalli kardeşlerimize istihdam oluşturmaları için daima teşvik ettik. Türk yatırımcıların dürüstlükleri, güvenilirlikleri, çalışkanlıkları ve kaliteleriyle Senegal'de öne çıkmasını, bu çabalarımızın boşa gitmediğinin en güzel ifadesi olarak görüyorum."

- "Şirketlerimizin başarısı ülkemiz açısından da büyük bir gurur kaynağıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegallilerin bu süreçte kendileriyle aynı hissiyatı, aynı güçlü iradeyi paylaşmalarının, başarılarında kritik rol oynadığını düşündüğünü belirterek, "Bilhassa Değerli Dostum Macky Sall'in Türkiye ile iş birliğine verdiği önemi takdir ve memnuniyetle karşılıyorum. Nitekim son bir yılda Sayın Cumhurbaşkanı Macky Sall ile üçü yüz yüze olmak üzere toplam dört görüşme yapma fırsatı bulduk. Böylece ülkelerimiz arasında yeni iş birliği alanlarını tespit ederken, imzaladığımız anlaşmalarla ahdi altyapımızı daha da güçlendirdik. Ocak 2020'de yaptığım ziyarette akdedilen yedi anlaşma, iki ülke arasındaki potansiyeli gösteren önemli bir işarettir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye-Senegal dostluğunun müspet yansımalarını, başta ticaret ve yatırımlar olmak üzere pek çok alanda memnuniyetle müşahede ettiklerini ifade eden Erdoğan, Senegal Blaise Diagne Uluslararası Havaalanı'nın inşası ve işletilmesi, Dakar'da inşa edilen kongre merkezi, kapalı spor salonu, 50 bin kişilik stadyum ile diğer altyapı projelerinin, Türkiye'nin Senegal'in ekonomik inkişafına verdiği desteğin somut örnekleri olduğunu belirtti.

"Yükselen Senegal Planı"nda da aktif rol alan Türk firmalarının, üstlendikleri projeleri başarıyla tamamladıklarını aktaran Erdoğan, "Şirketlerimizin başarısı ülkemiz açısından da büyük bir gurur kaynağıdır." vurgusunu yaptı.

- "İkili ticaretimizi, ortak hedefimiz olan 1 milyar dolar seviyesine taşımak istiyoruz"

İkili ticaretin küresel ekonomide yaşanan sarsıntılara rağmen artmaya devam ettiğini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünya ticaretinin yüzde 5,3 daraldığı 2020 yılında ikili ticaretimizde 380 milyon doları aştık. 2021 yılında ise ticaret hacmimizde tarihi bir rekora imza atarak 540 milyon dolar rakamını yakaladık. Önümüzdeki dönemde ikili ticaretimizi, ortak hedefimiz olan 1 milyar dolar seviyesine taşımak istiyoruz. Son yıllarda, gerçeğe dönüştürdüğümüz diğer hedeflerimiz gibi inşallah bu hedefimize de ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz. Öte yandan Senegal'le çok boyutlu ilişkilerimizin sadece ekonomi ve ticaret parantezine sıkıştırılmasını doğru bulmuyoruz. Bölgesinin parlayan yıldızı olan Senegal'i büyük bir potansiyele sahip, Kıta'nın geçmişine olduğu gibi geleceğine de damga vuracak lider bir ülke olarak değerlendiriyoruz."

- "Türkiye burslarıyla ülkemizde eğitim alan Senegalli öğrenci sayısı 1200'ü aştı"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şirketler vasıtasıyla Senegal'in vizyon projelerine katkı verirken, istikbalin teminatı olan gençlere yatırım yapmayı ihmal etmediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"1992 yılından bu yana Türkiye burslarından yararlanan öğrenci kardeşlerimizin sayısı 187'ye ulaştı. Halihazırda gerek kendi imkanları gerekse Türkiye burslarıyla ülkemizde eğitim alan Senegalli öğrenci sayısı 1200'ü aşmış bulunuyor. Türkiye Maarif Vakfı okullarımızda ise beş ayrı yerleşkede toplam 1000 Senegalli evladımız, okul öncesi eğitimden lise sonrasına kadar her seviyede eğitim alıyor. Yunus Emre Enstitüsü'nün açılmasıyla beraber kültürel iş birliğimizin de hızlanacağını düşünüyorum. Afrika kıtasındaki bin yıllık tarihinde sömürgecilik utancı bulunmayan bir millet olarak Senegal'le dostluğumuzu her alanda güçlendirmek istiyoruz. Karşılıklı ziyaretler ve yatırımlarla artan iş birliğimizi önümüzdeki dönemde saygı, eşit ortaklık ve kazan-kazan temelinde ilerletmeye hazırız.

Tüm dünyayı olumsuz etkileyen koronavirüs salgını sürecinde sergilediğimiz dayanışmanın bizi birbirimize yakınlaştırmanın ötesinde, önümüzde yeni fırsat pencereleri de açtığına inanıyorum. Ortak bir tarihin yanı sıra ortak bir geleceği de paylaşan ülkelerimiz, bu fırsatları değerlendirerek, kutlu yürüyüşlerini devam ettireceklerdir. Ziyaretimiz vesilesiyle açılışını yapacağımız eserler, hiç şüphesiz yolculuğumuzda bize güç ve cesaret verecektir. İki yıllık aradan sonra gerçekleştireceğimiz resmi ziyaretimizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Afrika Uluslar Kupası'ndaki başarısından ötürü Senegal'i tebrik eden Erdoğan, kendi, heyeti ve milleti adına tüm Senegal halkına en kalbi selam ve sevgilerini sundu.

Erdoğan, Twitter hesabından da "Senegal ile ikili ticaretimiz küresel ekonomide yaşanan sarsıntılara rağmen artmaya devam ediyor. Dünya ticaretinin yüzde 5,3 daraldığı 2020 yılında ikili ticaretimizde 380 milyon doları aştık. Ortak hedefimiz 1 milyar dolar." ifadeleriyle makaleyi paylaştı.

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