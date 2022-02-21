Kayıp eski muhtarın cesedi toprağa gömülü bulundu: 13 gözaltı

Polisler, 8/24 genelgesinin uygulanmasını talep ediyor

350 bin civarındaki Türk Polis Teşkilatı mensupları, insan fizyolojisine, psikolojisine ve iş verimliliğine daha uygun olan 8 saat çalışma ve 24 saat dinlenme sistemi ile daha insani şartlarda görev yapmayı talep ediyor.