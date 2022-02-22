Karadeniz kıyılarında sıcaklık artacak - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Konya hariç), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Ağrı ve Muş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Trakya ile Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Trakya ile Aydın, İzmir'in güney ve doğusu, Muğla, Adana'nın güneyi, Osmaniye, Hatay, Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi, Adıyaman, Ş. Urfa'nın kuzey ve batısı, Diyarbakır, Batman ile G. Antep çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu (İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare/12 saat); Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare/12 saat) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Karadeniz kıyılarında 1 ila 3 derece artacağı, İç Ege ve Göller yöresinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışların Trakya ile Aydın, İzmir'in güney ve doğusu, Muğla, Adana'nın güneyi, Osmaniye, Hatay, Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi, Adıyaman, Ş. Urfa'nın kuzey ve batısı, Diyarbakır, Batman ile G. Antep çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu (İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare/12 saat); Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare/12 saat) olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, deniz üzerinde hortum oluşumu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.