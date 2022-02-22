Ukrayna'dan Türkiye ile yeni masa önerisi

Ukrayna krizindeki çıkmaz sürüyor. ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'nın istikrarına ilişkin düzenlenecek bir zirvede bir araya geleceği açıklandı. Biden'ın Putin ile yapılacak zirveyi prensipte kabul ettiği duyuruldu. Biden'ın görüşme şartı olarak Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmemesini gösterdiği kaydedildi.

KİEV'DEN YENİ ÖNERİ

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise herhangi bir görüşme detayı vermek için henüz erken olduğunu ancak gerekli olursa iki ülke başkanının telefon konuşması yapabileceğini belirtti. Ukrayna yönetimi ise gerilimi azaltma müzakereleri için yeni bir format önerdi. Açıklamada "Uygun formatın, BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi artı Ukrayna, Almanya ve Türkiye formatında zirve olduğuna inanıyoruz" denildi.

'PUTİN EMRİ VERDİ' İDDİASI

Öte yandan ABD basını Putin'in Ukrayna'ya saldırının başlatılmasına ilişkin emrinin, ordu komutanlarına gönderildiğine dair Amerikan istihbaratının elinde bilgi olduğu iddia etti. İngiltere'den de "Rusya'nın işgal girişimi başladı" açıklaması geldi.

'ÖLÜM LISTELERI HABERLERI YALAN'

KREMLİN Sözcüsü Dimitri Peskov, ABD istihbaratının, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda öldüreceği ya da kampa göndereceği Ukraynalıların bir listesinin olduğu iddialarını yalanladı. Rusya ayrıca Belarus'un Ukrayna sınırında gerçekleştirdikleri ve pazar günü sona erecek askeri tatbikatın süresinin uzatıldığını açıkladı. Belarus Genelkurmay Başkanı Viktor Guleviç, Rus birliklerinin ihtiyaç olduğunda daimi üslerine geri döneceğini bildirdi.

'SINIRDA 5 ASKER ÖLDÜRÜLDÜ'

AB, Rus medyasının gerçekleri çarpıttığını iddia etti. Rus medyası ise Ukrayna'dan ateşlenen havan topunun Rostov'a düştüğünü duyurdu. Rusya, sınırı geçmeye çalışan 5 Ukraynalı 'sabotajcının' öldürüldüğünü duyurdu. Ukrayna "Orada askerimiz yoktu" dedi.