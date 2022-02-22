Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı...Ucuz kredide şartlar belli oldu

KOBİ dışı işletmeler ise 100 milyon TL'ye varan miktarlarda kredi kullanabilecek. Kadın girişimciler yüzde 90 kefaletten yararlanacak. İhracat Destek Paketi'nde işletmeler, azami 6 ay ödemesiz dönem dahil azami 24 ay vade ile kredi kullanabilecek. Pakette kredi üst limiti işletmenin ciroya göre değişmekle birlikte azami 25 milyon TL olacak.

İşletme Harcamaları Destek Paketi'nde KOBİ'ler azami 5 milyon TL, KOBİ dışı işletmeler ise 20 milyon TL tutarında krediden faydalanabilecek. İşte KGF'nin detayları.

10 MİLYARLIK İŞLETME HARCAMA DESTEK PAKETİ.

- KİMLER YARARLANACAK? KOBİ'ler cirolarına göre 500 bin ila 5 milyon TL arasında kredi kullanabilecek. KOBİ dışı işletmeler ise azami 20 milyon TL tutarında krediden faydalanabilecek. Ticari kredi kartları ve banka kartına bağlı kredili mevduat hesabı üzerinden kullandırılacak kredinin kefalet oranları KOBİ'ler için yüzde 80, KOBİ dışı işletmeler için ise yüzde 75 olacak. Şirketler ya ticari kredi kartı ya da banka kartından bu krediyi kullanabilecek.

- VADE KAÇ YIL OLACAK? Azami 6 ay ödemesiz, 30 ay vadeyle kullanım yapılabilecek.

- HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR? İşletme kredisinin azami yüzde 10'u nakit olarak verilebilecek. Nakit olarak sağlanan kredi bölümü için tek seferde yapılacak 20 bin TL üzeri giderler sözleşme veya fatura ile belgelendirilecek. Kartlı ödeme sistemleri aracılığıyla kullandırılacak krediler için fatura ibrazı şartı aranmayacak. Kredi kartı ürünü nakit çekime kapalı olacak. Rotatif nitelikli krediler için işletme ödeme yaptıkça boşalan limitler tekrar kullanılabilecek. Banka kartına tanımlanacak kredi de nakit çekime kapalı olacak. Ancak kredi tutarlarının azami yüzde 10'u nakit olarak verilebilecek.

25 MİLYARLIK YATIRIM DESTEK PAKETİ.

- KİMLER YARARLANACAK? Yatırım planlayan her işletme başvurabilecek. Kadın girişimci ya da kadın yöneticisi bulunan işletmelerde kefalet oranı yüzde 90 olacak. Diğer KOBİ'lerde bu oran yüzde 85, KOBİ dışı işletmelerde ise yüzde 80'i bulacak.



- VADE KAÇ YIL OLACAK? Yatırım kredisinden yararlanmak isteyenler, 24 ayı ödemesiz azami 120 ay vadeyle kredi çekebilecek. İşletme kredisi ise 6 ayı ödemesiz dönem olmak üzere 36 ay vadeyle kullanılabilecek.

- HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR? Yatırım kredisinden yararlanmak isteyenler tek seferde yapılacak 50 bin TL ve üzeri yatırıma ilişkin harcamalarını sözleşme veya faturayla belgelendirecek. Turizm sektörü hariç, arsa ve bina yatırımları ancak makine yatırımlarıyla birlikte yapılırsa kefalet verilecek. İşletme kredisinden yararlanacaklar, tek seferde yapılacak 20 bin TL üzeri giderleri belgelendirecek. Kredinin yüzde 10'u nakit olarak verilebilecek. Kartlı ödemelerde fatura ibrazı şartı aranmayacak.

25 MİLYARLIK İHRACAT DESTEK PAKETİ.

- KİMLER YARARLANACAK? Pakette kredi üst limiti işletmenin segment ve cirosuna göre değişmekle birlikte azami 25 milyon TL. 10 milyona kadar cirosu olanlar 5 milyon, 10-25 milyon TL cirosu olanlar 15 milyon, 25-125 milyon olanlar 25 milyon, 125 milyon ve üzeri olanlar da 25 milyon TL kredi

- VADE KAÇ YIL OLACAK? İşletmeler, azami 6 ay ödemesiz azami 24 ay vade ile kredi kullanabilecek.

- HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR? Tek seferde yapılacak 20 bin TL üzeri giderler belgelendirilecek. Kefalet tutarının azami yüzde 10'u nakit olarak verilebilecek. İhracat potansiyeli taşıyan KOBİ'ler, KOSGEB Başkanlığı'nca tespit edilecek.

HANGİ BANKALAR YER ALIYOR?

- Akbank

- Albaraka Türk Katılım Bankası

- Denizbank - Garanti BBVA

- Halk Bankası, ING Bank

- İş Bankası



- Kuveyt Türk Katılım Bankası

- QNB Finansbank

- Şekerbank

- Türk Ekonomi Bankası

- Emlak Katılım Bankası

- Türkiye Finans Katılım Bankası

- Türkiye İhracat Kredi Bankası

- Vakıfbank



- Vakıf Katılım Bankası

- Yapı ve Kredi Bankası

- Ziraat Bankası

- Ziraat Katılım Bankası

- Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası