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Sağlık kahramanının hayatını ihmal kararttı! Acılı anne: Oğlumun kolu kanadı kırıldı

Konya'da 15 ay önce beyne pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan ve burada müdahale edilmekte geç kalındığı ileri sürülen 28 yaşındaki paramedik Ali Fuad Tömek yüzde 98 engelli kalarak, yatağı bağımlı hale geldi. Oğlumun kolunu kanadını kırdılar diyen anne Vesile Tömek, "Erken müdahale edilseydi benim oğlum bugün dimdik ayakta duracaktı. Oğlum insanlar için çabalarken kendi meslektaşları onun için hiçbir şey yapmadı. Kendi düğün gününde bile yardıma ihtiyacı olan vatandaşa müdahale etti. İhmali olan cezasını çeksin" dedi.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 22 Şubat 2022 08:50
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Sağlık kahramanının hayatını ihmal kararttı! Acılı anne: Oğlumun kolu kanadı kırıldı

Konya 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığında 7 yıldır paramedik olarak görev yapan Ali Fuad Tömek, 3 yıl önce hayatını hemşire Gökten Tömek ile birleştirdi. 4 Kasım 2020 gecesi evinde istirahatteyken aniden fenalaşan Tömek, 'başım dönüyor' diyerek eşinden yardım istedi.

Eve gelen meslektaşları tarafından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Tömek'in beyninde pıhtı attığı tespit edildi. Ancak buna rağmen 14 saat boyunca hiçbir müdahalede bulunulmadığı ileri sürülen Tömek, ailenin girişimleri üzerine yine kentte bulunan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

17 saat sonra tıbbı müdahalede bulunan Ali Fuad Tömek'in boynundan aşağısı felç kaldı. 15 aydır yatağa bağımlı olan genç sağlıkçıya yüzde 98 engelli raporu verildi.

'MÜDAHALE EDİLSEYDİ OĞLUM BUGÜN AYAKTAYDI'

Anne Vesile Tömek, 15 aydır hayatlarının kabusa döndüğünü söyledi. Tömek. " Başımıza kötü bir olay geldi. Kendi meslektaşları oğlum için çabalamadı.

Anne olarak ciğerim yanıyor. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Zamanında müdahale edilseydi benim oğlum şuan hayatına devam ediyor olacaktı. İhmal yüzünden oğlum bu halde. Tıp fakültesinde sabaha kadar uyutulup müdahale etmediler. Diğer tıp fakültesinde oğlumun beynindeki pıhtı alındı.

Ancak geç kalındığı için oğlumun boynundan aşağısı felç kaldı. Yatağa bağımlı halde konuşamıyor, hareket edemiyor. Suçluların cezasını çekmesini istiyorum. Benim oğlum düğün gününde konvoyla giderken üzerinde damatlığı varken bile yardıma ihtiyacı olan bir vatandaşın yardımına koşmuş bir evlattır" dedi.

'BUNUN ADI ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTÜR'

Baba Mithat Tömek ise, "İlk 4 saat içerisinde tedavi yapılabilseydi çocuğum bugün ayakta olacaktı. Ancak bu müdahale yapılmadığı için yavrumuz bu hale geldi.

Sorumlular neden 15 aydır halen hesap vermiyor bunu anlayamıyoruz. Burada açıkça bir ihmal var. Bunu adı kasten öldürmeye teşebbüstür. Benim oğlum insanlara hizmet ediyordu şimdi hizmet alır hale geldi" diye konuştu.

'HASTANE SORUŞTURMA İZNİ VERMİYOR'

Ailenin avukatı Ebubekir Ertürk sürece ilişkin olarak şunları söyledi: "Meram Tıp Fakültesinde gerekli müdahale yapılmamıştır. Selçuk Üniversitesindeki epikriz raporunda 17'nci saatte müdahalede bulunuldu ifadeleri yer aldı.

Görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma suçunun ötesine geçilmiştir. Burada ihmali suretle kasten adam öldürmeye teşebbüs şartları oluşmuştur. Maalesef 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve 483 sayılı kanun gereği soruşturma izni olmadan Cumhuriyet Savcılığı iddianame hazırlaması mümkün değil.

İlgili kurum soruşturma izni vermiyor. Ama askıda da tutuyorlar. Çünkü dosya kapsamındaki delillerimizle aslında iddianame hazırlanmasına yeterli şüphe oluşmuştur. Soruşturma izni vermeme gibi bir durum söz konusu olamaz.

Maalesef bir kollama, kayırma sürecini yönetiyorlar. Pandemi döneminde fedakarca görev yapmış bir sağlık personeline karşı gerekli adaletin sağlanamaması bizi ayrıca üzmektedir" ifadelerini kullandı.

TOLGA YANIK

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