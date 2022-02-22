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Dolarda yükseliş hızlandı: 13,90 TL'yi gördü

Uzun süredir 13,60 civarında dar bir aralıkta hareket eden dolar/TL, bugün Ukrayna krizi etkisiyle 13,90'ı gördü.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Şubat 2022 16:09
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Dolarda yükseliş hızlandı: 13,90 TL'yi gördü

Uzun süredir 13,60 civarında yatay seyreden dolar/TL, Ukrayna krizinin etkisiyle hareketlendi.

Güne 13,64 seviyelerinde başlayan dolar/TL sabah saatlerinde 13,80'i gördükten sonra 13,70'e çekilmişti ancak öğleden sonra kurda 13,90. seviyesi görüldü.

Güne 15,43 seviyelerinden başlayan Euro/TL'de de 15,78 seviyesi görüldü.

Kur korumalı mevduat uygulaması ve Merkez Bankası'nın müdahaleleri, döviz kurlarının bir süredir istikrar kazanmasını beraberinde getirmişti.

Hem dolar cinsi ons altın fiyatının hem de dolar/TL'nin yükselmesi üzerine gram altın fiyatında bugün 846 TL seviyesi görüldü. Bu seviye, 20 Aralık'ta 1000 TL'ye yaklaşan zirve sonrasındaki en yüksek seviye oldu.

Türkiye'nin kredi risk priminde de (CDS) bugün 543 seviyesi görüldü.

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:


 PAZARTESİ
SALI
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 13,6430 13,6440 13,8600 13,8610
Avro 15,4610 15,4620 15,7170 15,7180
Sterlin 18,5300 18,6230 18,7440 18,8390
İsviçre Frangı 14,8460 14,9200 14,9390 15,0350
ANKARA



ABD Doları 13,6130 13,6930 13,8300 13,9100
Avro 15,4210 15,5010 15,6770 15,7570
Sterlin 18,4700 18,6800 18,6840 18,8940
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