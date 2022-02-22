Dolarda yükseliş hızlandı: 13,90 TL'yi gördü
Uzun süredir 13,60 civarında dar bir aralıkta hareket eden dolar/TL, bugün Ukrayna krizi etkisiyle 13,90'ı gördü.
Uzun süredir 13,60 civarında yatay seyreden dolar/TL, Ukrayna krizinin etkisiyle hareketlendi.
Güne 13,64 seviyelerinde başlayan dolar/TL sabah saatlerinde 13,80'i gördükten sonra 13,70'e çekilmişti ancak öğleden sonra kurda 13,90. seviyesi görüldü.
Güne 15,43 seviyelerinden başlayan Euro/TL'de de 15,78 seviyesi görüldü.
Kur korumalı mevduat uygulaması ve Merkez Bankası'nın müdahaleleri, döviz kurlarının bir süredir istikrar kazanmasını beraberinde getirmişti.
Hem dolar cinsi ons altın fiyatının hem de dolar/TL'nin yükselmesi üzerine gram altın fiyatında bugün 846 TL seviyesi görüldü. Bu seviye, 20 Aralık'ta 1000 TL'ye yaklaşan zirve sonrasındaki en yüksek seviye oldu.
Türkiye'nin kredi risk priminde de (CDS) bugün 543 seviyesi görüldü.
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
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|PAZARTESİ
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|SALI
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|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|13,6430
|13,6440
|13,8600
|13,8610
|Avro
|15,4610
|15,4620
|15,7170
|15,7180
|Sterlin
|18,5300
|18,6230
|18,7440
|18,8390
|İsviçre Frangı
|14,8460
|14,9200
|14,9390
|15,0350
|ANKARA
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|ABD Doları
|13,6130
|13,6930
|13,8300
|13,9100
|Avro
|15,4210
|15,5010
|15,6770
|15,7570
|Sterlin
|18,4700
|18,6800
|18,6840
|18,8940