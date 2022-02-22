Eymen'den Bakan Özer'e mektup: Bu ifadeler beni çok üzdü!

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre;

İstanbul'da 7 yaşında 'Ali Kerem' adında Down Sendromlu kardeşi olan Mehmet Eymen İspir (10), Milli Eğitim Bakanlığı'nın 4. sınıf test kitabında geçen 'özürlü' ifadesinden rahatsız oldu. Kelimenin üstünü kalemle çizerek 'engelli' olarak düzelten Eymen, annesi Canan İspir'e durumu anlatıp kitaptaki bu incitici ifadenin nasıl değiştirebileceğini sordu. Annesinin ilgili kişilere mektup yazabileceği cevabı üzerine Eymen de 'Değişim dilde başlar' diyerek Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e mektup yazdı.

1.5 MİLYON KİŞİYİ ÜZER!

Mehmet Eymen'in 'Sayın Milli Eğitim Bakanım' diyerek başladığı mektubunda şu ifadeler yer aldı: "Bu yıl okullara destek kitap olarak yolladığınız '4. Sınıf Çalışma Soruları' kitabında 'Sosyal Bilgiler/4. ünite/ Bilim Teknoloji ve Toplum' bölümü sayfa 362'deki 11'inci soruda kullanılan 'görme özürlüler' ifadesi beni çok üzdü. Bu ülkede benim Down Sendromlu kardeşimin de dahil olduğu yaklaşık 1.5 milyon özel gereksinimli birey ve ailelerini de üzecek bir durum bu. 'Değişim dilde başlar' ve artık 'özürlü', 'sakat' gibi kelimelerin toplumda kullanılmamasını, hele ki yeni neslin okuduğu ders kitaplarında hiç olmaması gerektiğini düşünüyorum. Sizden bu durumun bundan sonra yaşanmamasını rica ediyorum. Saygılarımla."

BİR KELİMENİN BİLE ETKİSİ ÇOK BÜYÜK

Eymen'in mektubunu sosyal medya hesabından paylaşan anne Canan İspir, altına da şu yorumu yazdı: "Bugün okul kitaplarında seçilen kelimelerin çocuklar üzerinde ne kadar etkisi olduğunun canlı bir örneğini 4'üncü sınıfta eğitim gören oğlumla yaşadık. Eymen'in mektubunu müdahale etmeden sizlerle paylaşıyorum" dedi.

Akşam-Bülent Şanlıkan