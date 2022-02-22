Maç bitti, Omar gözyaşlarına hakim olamadı!

Omar Elabdellaoui, gözündeki sorun sebebiyle uzun süre sonra ilk defa 11'de sahaya çıktı. 31 yaşındaki, maçın bitiş düdüğünün ardından gözlüklerini çıkardı ve gözyaşı döktü.

Galatasaraylı futbolcular maçın sonunda duygusal anlar yaşayan Omar'ın yanına giderek takım arkadaşlarını sergilediği performans ve sahalara dönmesi sebebiyle tebrik etti.

Maçtan sonra geri dönmesi hakkında konuşan Omar Elabdellaoui "Çok zor zamanlardan geçtim. Zor sakatlıktı. Çok mücadele ettim. Tekrar sahalara geri dönmem, en sevdiğim şeyi yapmam gibiydi. Hayalimi ikinci kez gerçekleştirdim, futbola 2. kez geri döndüm. Bu süreçte bana yardım eden herkese teşekkür ediyorum." dedi. 30 yaşındaki futbolcu "Ailem, eşim, menajerim, Fatih Terim, başkanımız, yöneticilerimiz, taraftarlarımız, yeni hocamız Torrent, takım arkadaşlarım bana destek oldu. Tüm Türkiye bana çok fazla yardımcı oldu. Benim için çok özel bir akşamdı. Sahaya geri döndüğümde 3 puanı almak mutluluk yarattı bende." diyerek sözlerini noktaladı.