Arkadaş kavgasını ayırmak isteyen muhtar silahla vuruldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde barıştırmak için gittiği iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen Cemaliye Mahallesi Muhtarı Soner Uğur pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

Cemaliye Mahallesi'nde akşam saatlerinde husumetli iki grup kavgaya tutuştu. Dost iki grubun kavgası sakinleştirilemeyince haberi alan Cemaliye Mahallesi Muhtarı Soner Uğur olay yerine koştu.

İki tarafı da sakinleştirip barıştırmak isteyen Cemaliye Muhtarı Uğur, arbede arasında kaldı. Evinin basıldığı gerekçesiyle bir kişi, karşı tarafa pompalı tüfekle ateş açtı.

Kanlar içinde kaldı

Bu sırada yerden seken saçmalar Cemaliye Muhtarı Soner Uğur'un bacaklarına isabet etti. Kanlar içinde kalan Muhtar Uğur apar topar Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederek, iki tarafı da gözaltına aldı.

Amacım süküneti sağlamaktı

Olayın ardından konuşan Cemaliye Muhtarı Soner Uğur, "İki grup arasında önceden bir kavga yaşanmış. Kavga tekrar ateşlenince ben de duyup ayırmak için olay yerine gittim. Orada bir arbede oldu ve o sırada pompalı tüfekli biri varmış göremedik. Ateş açılması üzerine saçmalar bize de isabet etti. İki bacağımda 50 saçma izi var. Amacım muhtar olarak süküneti sağlamaktı. Ne yazık ki talihsizlik yaşadık, canımız sağ olsun. Umarım bu tür tatsızlıklar bir daha yaşanmaz" diye konuştu.

Muhtar Uğur, evde bir hafta sürecek istirahatın ardından görevine devam edeceğini belirtti.