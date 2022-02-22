Rekabet Kurulundan o firmaya ceza

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu iddia üzerine firmanın Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturmayla ilgili düzenlenen rapora ve ek görüşe, toplanan delillere, yazılı savunmalara, sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalara ve incelenen dosya kapsamına göre, Duru Bulgur San. ve Tic. AŞ'nin perakende seviyesinde faaliyet gösteren teşebbüslerin yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği, söz konusu eylemin Kanun'un 5. maddesi kapsamında muafiyetten yararlanamayacağı kararlaştırıldı.

Bu çerçevede, Duru Bulgur San. ve Tic. AŞ'ye anılan Kanun'un ilgili maddesi ve Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik uyarınca 2020 yılı gayrisafi gelirleri üzerinden takdiren 4 milyon 407 bin 979,26 lira tutarında idari para cezası verilmesine, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara idare mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, oy birliğiyle karar verildi.

- Duru Bulgur cezaya ilişkin açıklama yaptı

Duru Bulgur'dan karara ilişkin yapılan açıklamada, tüketicilere kaliteli ve sağlıklı ürünleri en uygun fiyatla ulaştırmanın şirketin temel ilkesi olduğu belirtilerek, "Bu çalışmaları yürütürken ülkemizin tarım politikalarına katkı yapmayı ve yerli çiftçimizi desteklemeyi kendimize misyon edindik. Tüketicilerimize ürünlerimizi sunarken, piyasanın rekabet koşullarına her zaman saygı gösteren prensiple çalıştık." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 2018 yılında, Rekabet Kurumu tarafından firmada gerçekleştirilen "ön araştırma" sonucunda herhangi bir ihlale rastlanmadığı ve soruşturmaya gerek olmadığının bildirildiği kaydedilirken, söz konusu ön araştırma sonucunun tam tersi yönde karar verildiğine işaret edildi.

Kararın hukuki güvenlik ilkesini zedelediğine ve haksız bulunduğu aktarılan açıklamada, "Gerekçeli kararın tebliğini takiben, yasal haklarımızı kullanacağız ve bu haksız kararın iptali için dava açacağız. Duru Bulgur olarak her zaman faaliyetlerimizi dürüstlük ve güvenilirlik ilkelerine bağlı olarak, kanunlara ve yasal düzenlemelere uygun şekilde sürdürdük." denildi.