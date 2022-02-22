Putin'den, Ukrayna ile ilgili konuşmasında Osmanlı Rus savaşlarına atıf

Euronews'te yer alan habere göre, Konuşmasının Kırım ve Karadeniz ile ilgili kısmında Osmanlı Rus savaşlarına değinen ve Karadeniz kıyılarının Türklere karşı savaşta kullanıldığını belirten Putin, 'Ochakovo' kentine atıfla, '18. yüzyılda Aleksander Suvorov'un askerlerinin bu şehir için savaştığını hatırlatmama izin verin. Cesaretleri sayesinde Rusya'nın bir parçası oldular. Daha sonra 18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu ile yapılan savaşlar sonucunda Rusya'ya katılan Karadeniz bölgesi topraklarına Novorossiya adı verildi.'

'Şimdi, tarihin bu kilometre taşlarını ve Rus İmparatorluğu'nun askeri figürlerinin isimlerini unutmaya çalışıyorlar. O mücadele olmadan, modern Ukrayna'nın birçok büyük şehri ve hatta Karadeniz'e çıkışı bile olmazdı. Son zamanlarda, Poltava'da Aleksander Suvorov'a ait bir anıt yıkıldı. Ne söylenebilir? Kendi geçmişinizden vaz mı geçiyorsunuz? Rus İmparatorluğu'nun sözde sömürge mirasından mı? Tutarlı olun.'

"Bir zamanlar ABD, Kırım'da benzer tesisler kurmayı amaçladı"

'Sözlerime, Amerikalılar tarafından Ochakovo'da inşa edilen Deniz Harekat Merkezi'nin, Rus Karadeniz Filosuna ve tüm Karadeniz kıyısındaki altyapımıza karşı yüksek hassasiyetli silahların kullanılması dahil NATO gemilerinin eylemlerini gerçekleştirmeyi mümkün kıldığını ekleyeceğim.' diyen Putin, 'Bir zamanlar ABD, Kırım'da benzer tesisler kurmayı amaçladı ancak Kırımlar ve Sivastopol halkı bu planları engelledi. Bunu her zaman hatırlayacağız.' ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın bir parçası olan Kırım, Rusya tarafından 2014'te ilhak edilmişti.