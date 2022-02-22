'Nuri Gökhan Bozkır soruşturmasında FETÖ izi netleşmiş durumda'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Senegal'e giderken uçakta gazetecilerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Ukrayna'dan getirilen Necip Hablemitoğlu cinayetinin kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır, Ankara Emniyet Müdürlüğünün 12 günlük çabası sonucunda itirafçı oldu. Burada cinayeti nasıl işlediğini bütün ayrıntılarıyla anlattı. Ama verdiği isimlerle bu işin kapatılacağı, sonuca götürülemeyeceği gibi iddialar var. Bu konuda değerlendirmenizi alabilir miyiz?

Nuri Gökhan Bozkır Ukrayna'dan MİT marifetiyle Türkiye'ye getirildi ve Emniyet Müdürlüğünde sorgulandı. Sorgusu sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Birtakım ifadelerde bulundu. Söylediklerinin o ölçeklere oturup oturmadığı, neyi tarif edip etmediği, ifadede bulunduğu kişilerin o tarihteki baz ve HTS kayıtlarıyla nerede olduğuyla beraber değerlendirilecek. Ama meselede bir FETÖ izi olduğu ilk başta da bugün de o dosya içerisinde netleşmiş durumda. Onun için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bu konuda ciddi bir şekilde analiz ortaya koyuyor. Emniyet de öyle. Birlikte bir çalışmayı devam ettiriyorlar.