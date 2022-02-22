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Balıkesir'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Şubat 2022 13:37
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Balıkesir'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İlçeye bağlı kırsal Çakmak Mahallesi'nde Ahmet Çobanoğlu'nun (19) kullandığı 10 YF 180 plakalı motosiklet, virajda savrularak yolun kenarına devrildi.

Başından darbe alan Çobanoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Gencin üniversite öğrencisi olduğu, mahalleye ailesini ziyaret etmek için geldiği öğrenildi.

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