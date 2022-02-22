Çaldığı motosikleti sahibine geri satmak isterken yakalandı
İstanbul Büyükçekmece'de bir şahıs çaldığı motosikleti sahibine para karşılığı geri satmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı.
Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 17.01.2022 tarihinde Büyükçekmece'de bulunan bir adresten motosiklet çalınması sonucu çalışma başlattı.
İncelemeler sonucu olayı 17 yaşındaki L.A. isimli yaşı küçük şahsın gerçekleştirdiği belirlendi. Çalışmaların devamında şahsın motosiklet sahibine ulaşarak para karşılığında geri vereceği belirlendi. Adres bilgilerine ulaşılan şüpheli, 5 Şubat günü saat 17.30'da sıralarında düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın yapılan sorgulamasında; hırsızlık ve sahtecilik suçlarında kaydının olduğu tespit edildi.
Öte yandan, başka bir olay da 05.02.2022 tarihi saat 11.44 sıralarında Büyükçekmece Celaliye Mahallesi'nde bulunan bir adreste hırsızlık suçu işleme teşebbüsünde bulunulduğu ihbarı alındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar doğrultusunda mavi kotlu, siyah yelekli, kırmızı şapkalı bir şahıs belirlendi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız