Erdoğan, Dakar Büyükelçiliği binasının açılış törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği kançılarya binasının açılış törenine katıldı. Erdoğan, programa gelişinde kendisine sevgi gösterisinde bulunanlarla selamlaştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Şubat 2022 15:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği kançılarya binasının açılış törenine katıldı. Erdoğan, programa gelişinde kendisine sevgi gösterisinde bulunanlarla selamlaştı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız