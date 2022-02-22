Bu proje dünyada tek: İlin 3 boyutlu tapu-kadastro bilgileri çıkarıldı

Aynı zamanda tapu sicilinde kayıtlı mimari projeler kullanılarak bağımsız bölümlerin iç yapısının da görüntülenebileceği 3 boyutlu mülkiyet modelleri üretildiğini belirten mimari modeller fotogrametrik modeller ile bütünleştirilerek adres, bina kimlik sistemi, belediye ve diğer kamu kurumlarının verileri ile entegrasyonu sağlandı.

Amasya Kadastro Müdürü Fazlı Elçi, "Projemiz sunduğu veriler, sürekli kendini güncelleyecek kapasitesi olması nedeniyle dünyada tek olan ve Türkiye'de ilk kez Amasya'da uygulanan bir projedir" dedi.

Devlet otoritesiyle yürütülen projenin vatandaşların sanal dünya üzerinden dolandırılmasının önüne geçecek bir bilgi sistemi olduğunu anlatan Fazlı Elçi, "Bilindiği üzere gayrimenkul tescilleri sadece gerçek taşınmazlar üzerinden tapu sicilinde kayıt altına alınmak suretiyle edinilebilmekte ve bu mülkiyet hakkı Anayasa ile korunmakta. Projemiz, vatandaşlarımızın tokenler aracılığı ile üretilen ve şu an için metaverse olarak isimlendirilen eğlence sektörüne yönelik sanal ortamlarda gerçeğe uygun olmayan ve tapu sicilinde kayıt altına alınmayan edinimler ile sahtecilik veya dolandırıcılığa maruz kalmamalarını sağlayacak bir bilgi sitemidir" diye konuştu.

Projenin sonuçlanmasıyla vatandaşların sahip oldukları ya da satın almak istedikleri gayrimenkulün değeri, tescil durumu, sit alanı ve afet bölgesi içinde olup olmadığı durumu gibi birçok bilgiye tek elden erişim sağlayabileceklerini vurgulayan Elçi, "Ayrıca sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nda da yer alan vatandaşların mülkiyetleri üzerinde bulunan risk, rezerv, sit, kentsel dönüşüm gibi sınırların içerisinde olup olmadığına dair kamusal kısıtlamaların görüntülenmesi ile binaların yapım aşamasından itibaren tapu siciline işlenmesi ve vatandaşlar ilave bürokrasiden kurtulması sağlanarak ülkedeki tüm konut ve bağımsız bölüm stoğu çıkarılarak fiili durum net bir şekilde görülerek, tek tuşla yapı sınıflarına ilişkin mekansal verilere ulaşılabilecektir" şeklinde konuştu.